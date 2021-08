Europese beurzen onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager gesloten nadat woensdagavond duidelijk werd dat de Federal Reserve in de notulen van de meest recente beleidsvergadering heeft laten vastleggen hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar tot tapering over te gaan. De stevige verliezen in de ochtendhandel werd in de middagsessie iets goedgemaakt.



De Stoxx Europe 600 index sloot 1,5 procent in het rood op 467,24 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,3 procent tot 15.765,81 punten. De Franse CAC 40 leverde 2,4 procent in bij een slot van 6.605,89 punten. De Britse FTSE eindigde donderdag 1,5 procent in de min bij een stand van 7.058,86 punten.



"De notulen van gisteravond voegden niets significants toe [...] met betrekking tot het monetaire beleid", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De notulen veranderen zeker niets aan de verwachting dat er tapering op komst is", voegde hij toe.



Hewson wees nadrukkelijk op de zorgen over de groeivertraging in China, ook omdat Beijing vastberaden lijkt om bepaalde sectoren, zoals tech en luxe goederen, aan banden te leggen. Daarnaast spelen de mogelijke economische gevolgen van de deltavariant van het coronavirus een rol in het sentiment, net als de werkzaamheid van vaccins op langere termijn, aldus Hewson.



Op macro-economisch vlak was het donderdag in Europa rustig. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1690.



Een vat WTI-olie werd bijna 4 procent goedkoper en kostte rond de 63 dollar.



Bedrijfsnieuws



Het aandeel ArcelorMittal daalde in Amsterdam en Parijs ruim 7 procent. Luxeconcern Kering daalde zelfs 9,5 procent in de CAC 40. De winsten in de Franse index waren bescheiden.



In Londen vielen de verliezen van de mijnbouwers op. BHP, Rio Tinto en Anglo American verloren 2 tot ruim 4 procent.



Het aantal stijgers in de Duitse DAX was beperkt. Merck KgaA won ruim een procent. BASF liet bijna 4 procent gaan.



In Amsterdam sloot Adyen, na meevallende halfjaarcijfers, ruim 5 procent hoger.



Tussenstanden Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld, met verlies voor de Dow Jones index en lichtgroene koersen voor de S&P 500 en Nasdaq.

ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.