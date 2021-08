Adyen uitblinker op donkerrood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een stevig verlies gesloten. De AEX index daalde 0,7 procent tot 765,83 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,5 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 1,6 procent.

Ook de andere Europese beurzen zijn lager gesloten, nadat woensdagavond uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk dit jaar nog zal gaan beginnen met het terugschalen van zijn opkoopprogramma. De centrale bankiers suggereerden wel dat de rentetarieven nog geruime tijd laag zullen blijven.

Volgens economen van ING lieten de notulen van de Fed zien dat de functionarissen van de Amerikaanse centrale bank over de meeste zaken behoorlijk verdeeld zijn, hoewel wel wordt erkend dat het moment van afbouwen dichterbij is gekomen.

"Het aantal coronabesmettingen in de VS loopt sterk op en is van invloed op de economie. Fed-voorzitter Powell zal volgende week in Jackson Hole wellicht duidelijk maken of dit consequenties zal hebben voor het monetaire beleid", zei econoom Maarten Leen van ING.

Volgens investment manager Friso Rengers, ook van ING, wezen de notulen erop dat het geleidelijk terugschroeven van het programma pas op z'n vroegst in december zal beginnen. "En ook zal het tempo ervan waarschijnlijk laag zijn. Tekenen dat de economische groei tekort zal schieten om de hoge winstgroeiverwachtingen waar te kunnen maken, zijn volgens Rengers de echte reden dat de markten vandaag onder druk stonden.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat de werkloosheid in Nederland in juli is gedaald. In juli waren 289.000 mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 29.000 naar 348.000, terwijl de markt rekende op 365.000 aanvragen.

De euro/dollar noteerde op 1,1690. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1709 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1710 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 3,6 procent lager. Technisch ligt olie er slecht bij, aldus analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. En ook fundamenteel is het plaate volgens hem slecht, met zwakke cijfers uit zowel China als de VS.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten slechts 5 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 5,8 procent. De halfjaarcijfers van de Amsterdamse betaalspecialist waren volgens analisten een stuk beter dan verwacht. De omzet was 6 procent hoger dan de analistenconsensus, het transactievolume 13 procent hoger en de EBITDA 10 procent hoger.

Just Eat Takeaway steeg 1,8 procent. De maaltijdbezorger introduceert een betaalpas waarmee medewerkers van bedrijven maaltijden bij restaurants kunnen bestellen. Adyen is de betaalpartner van de maaltijdbezorger.

Ahold Delhaize en DSM stegen respectievelijk 1,2 procent en 0,9 procent. UBS verhoogde het koersdoel voor Ahold van 25,40 naar 27,50 euro met een onveranderd Neutraal advies.

ArcelorMittal was met een verlies van 7,0 procent de sterkste daler. Prosus volgde met een verlies van 4,7 procent.

Ook de halfgeleiders hadden het lastig, maar maakten tegen het einde van de handelsdag een deel van de verliezen goed. ASML sloot 0,3 procent lager, ASMI verloor 1,3 procent en Besi sloot 1,9 procent lager. "De semiconductor-index SOX zakte gisteren ook fors toen het beleggerssentiment op Wall Street omsloeg. Er wordt inmiddels zelfs gevreesd voor te weinig vraag naar sommige chips", aldus Rengers van ING.

In de AMX ging Flow Traders aan kop met een winst van 1,2 procent. JDE Peet's steeg 0,8 procent. Galapagos leverde 5,2 procent in na een negatief analistenrapport.

De grondstoffenfondsen AMG en Aperam daalden respectievelijk 3,0 en 4,4 procent. Volgens Rengers van ING is de markt een stuk minder bezorgd dat er een krapte in de meeste grondstoffen komt. Ook in bijvoorbeeld Londen waren de mijnbouwers de gebeten hond.

Bij de smallcaps ging bouwer Heijmans 3,8 procent hoger. Sectorgenoot BAM kwam voorbeurs met halfjaarcijfers en morgen volgen die van Heijmans. De analisten waren goed te spreken over de cijfers van BAM, hoewel de outlook volgens ING wel wat zwakjes oogt. BAM daalde desondanks 4,8 procent.

DPA en Stern, beide lokaal genoteerd, noteerden respectievelijk 1,5 procent hoger en 0,4 procent lager na cijfers. Fastned leverde nog eens 6,1 procent in. Woensdag bepaalde de Raad van State dat benzinestations ook laadpalen mogen plaatsen.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 4.399,83 punten. De Dow Jones index daalde 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.