Winstverdubbeling voor Novisource

(ABM FN-Dow Jones) Novisource heeft in de eerste helft van het jaar een hogere winst en omzet geboekt. Dit meldde de beursgenoteerde Business & IT consultant donderdag.

Novisource boekte in de eerste zes maanden van 2021 een 4 procent hogere omzet van 6,9 miljoen euro en een terugkerende EBITDA van 1,1 miljoen euro, in vergelijking met 0,5 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 0,6 miljoen euro, tegen 0,3 miljoen euro een jaar eerder. De winst per aandeel steeg van 2,2 naar 5,2 eurocent.

Deze sterke verbetering is volgens het bedrijf het resultaat van een hogere productiviteit. Het resultaat werd daarentegen juist gedrukt door een eenmalige last van 0,2 miljoen euro. Exclusief deze last verdiende Novisource 6,1 eurocent per aandeel.

Tijdens de jaarvergadering half juli kreeg het concern al de unanieme steun voor een wijziging van de statuten en een naamverandering van de beursvennootschap in Almunda Professionals. "Deze wijziging zal op korte termijn worden geëffectueerd", zei het bedrijf.

Outlook

Novisource is voor de tweede jaarhelft positief gestemd. Het bedrijf verwacht dat de resultaatsverbetering in de tweede helft van het jaar zal doorzetten. Novisource voorziet nog altijd een terugkerend EBITDA van 1,9 miljoen euro in 2021.