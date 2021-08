Beursblik: iets minder resultaat Heijmans verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Bouwbedrijf Heijmans lijkt in de eerste zes maanden van dit jaar iets minder onderliggend resultaat te hebben geboekt dan over dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek donderdag uit een prognose van ING in aanloop naar de halfjaarcijfers van de bouwer.

ING gaat uit van een onderliggend EBITDA van 38 miljoen euro tegen 41 miljoen euro een jaar eerder. De analistenconsensus rekent op een onveranderd resultaat van 41 miljoen euro.

ING stelde in de vooruitblik dat het bouwbedrijf het ondanks de PFAS-, corona-, inflatie- en stikstofdossiers best redelijk doet met een balans die op orde is. ING raamt de nettoschuld aan het eind van de verslagperiode op 18 miljoen euro. Dat is flink minder dan de 43 miljoen euro waarop de consensus mikt.

ING beschouwt de arbitragezaak met Tennet als het belangrijkste punt van zorg met betrekking tot Heijmans. Dat betreft een contract voor The Wintrack II dat Tennet in oktober 2018 introk vanwege een verschil van inzicht. Het project betreft de bouw van nieuwe hoogspanningsmasten voor Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Heijmans was daarbij verantwoordelijk voor de constructie van de funderingen van de masten.

Heijmans nam inmiddels een voorziening van 15 miljoen euro, maar ING sluit niet uit dat Tennet een hogere claim neerlegt. Gezien de duur van de zaak en de complexiteit, kan dit de solide resultaatvorming van de onderneming overschaduwen, waarschuwt ING.

De bank heeft een koopadvies voor het aandeel Heijmans met een koersdoel van 16,75 euro.

Het aandeel Heijmans noteerde donderdag op een rood Damrak 1,6 procent hoger op 12,90 euro. Concurrent BAM kwam vanochtend met cijfers. Analisten lieten zich positief uit over deze rapportage, maar het aandeel daalde ruim 5 procent.