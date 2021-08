Amerikaanse futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,6 procent in het rood. De daling volgt na het verlies van woensdag, toen uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed bleek dat de centrale bank vermoedelijk nog dit jaar zal beginnen met het afbouwen van het opkoopprogramma van obligaties. De rente lijkt nog wel langere tijd laag te blijven. "Ik verwacht dat ze [de Fed] volgende week meer duidelijkheid zullen geven", zei analist Randy Frederick van Charles Schwab, wijzend op de bijeenkomst volgende week in Jackson Hole. Toch meent investment manager Friso Rengers van ING dat de huidige risico-aversie niet de schuld is van de Fed. De notulen wijzen er volgens ING op dat het geleidelijk terugschroeven, het zogeheten taperen, van het huidige obligatie-opkoopprogramma pas op zijn vroegst in december zal beginnen. "En ook zal het tempo ervan waarschijnlijk laag zijn." Volgens Rengers zijn het tekenen dat de economische groei tekort zal schieten om de hoge winstgroeiverwachtingen waar te kunnen maken, de echte reden dat de markten vandaag onder druk staan. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 3,9 procent. Later vanmiddag volgen nog de wekelijkse steunaanvragen en de leidende indicatoren. De euro/dollar noteerde op 1,1694. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1709 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1710 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 3,0 procent lager. Bedrijfsnieuws



Nvidia noteerde voorbeurs 2,0 procent hoger. De fabrikant van onder meer chips en netwerkkaarten heeft het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet geboek. Cisco Systems boekte het afgelopen kwartaal een sterker dan verwachte omzetstijging, terwijl de orders met 31 procent stegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is de sterkste groei op jaarbasis in meer dan een decennium. Het aandeel lijkt 1,2 procent lager van start te gaan. Red Robin Gourmet Burgers verloor ruim 10 procent, nadat de hamburgerketen zei dat de prestaties in het tweede kwartaal onder de verwachting lagen, als gevolg van de coronamaatregelen en een gebrek aan personeel. Warenhuisketen Macy's publiceert donderdag voorbeurs kwartaalcijfers. Applied Materials komt nabeurs met resultaten. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,1 procent lager op 4.400,27 punten. De Dow Jones index eindigde 11,1 procent in het rood op 34.960,69 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent tot 14.525,91 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

