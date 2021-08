Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, nu de Federal Reserve in de notulen van de meest recente beleidsvergadering heeft laten vastleggen hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar tot tapering over te gaan.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 2,0 procent op 465,09 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,8 procent naar 15.671,55 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 2,7 procent met een stand van 6.589,24 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 2,0 procent naar 7.024,09 punten.

Het Amerikaanse monetaire beleidsorgaan wees in de notulen wel op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Die moeten blijven verbeteren.

"De notulen van gisteravond voegden niets significants toe [...] met betrekking tot het monetaire beleid", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "De notulen veranderen zeker niets aan de verwachting dat er tapering op komst is", voegde hij toe.

Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van de eurozone is in juni gestegen tot 22 miljard euro, tegen 14 miljard euro in de voorgaande maand.

In de Verenigde Staten staan voor vandaag naast de wekelijkse steunaanvragen alleen de leidende indicatoren op de agenda. Voor de aanvragen wordt rekening gehouden met een aantal van 365.000, een daling van 10.000 ten opzichte van een week eerder.

De euro/dollar noteerde op 1,1696. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1709 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1710 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 3,3 procent lager.



Bedrijfsnieuws

Alleen de aandelen Alstom in Parijs en RWE in Frankfurt kunnen zich vooralsnog aan de breedgedragen verliezen onttrekken. Alstom steeg 0,1 procent, terwijl RWE 0,6 procent won. In Amsterdam noteerde Adyen, na meevallende halfjaarcijfers, 1,9 procent hoger.

Het aandeel ArcelorMittal daalde in Amsterdam en Parijs 5,4 procent. In Londen vielen de verliezen van de mijnbouwers op. Anglo American verloor liefst 10,7 procent en BHP werd 3 procent goedkoper.



In Frankfurt was het aandeel Infineon de belangrijkste blikvanger met een koersverlies van 3,0 procent. In Amsterdam noteerden de sectorgenoten ASML, ASMI en Besi circa 2 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,0 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,1 procent tot 4.400,24 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 34.960,69 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 14.525,91 punten.