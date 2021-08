Beursblik: meer dividend bij NN na verkoop Investment Partners Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal extra dividend uitkeren na de verkoop van zijn vermogensbeheertak aan Goldman Sachs voor 1,7 miljard euro. Dat verwachten analisten van Morgan Stanley. De verkoopprijs van 1,7 miljard euro is wel lager dan de ruim 1,9 miljard euro waar Morgan Stanley op rekende voor NN IP. De transactie zal in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond, verwacht NN, en de details van de plannen voor teruggave van kapitaal komen in februari, bij de jaarcijfers over 2021. Analisten Fulin Liang en Louise Miles wijzen erop dat de opbrengst van 1,7 miljard gelijk staat aan 12 procent van de huidige marktkapitalisatie van NN Group. Morgan Stanley heeft een Onderwogen advies met een koersdoel van 42,00 euro voor NN. Het aandeel stond donderdag, op een rode beurs, 1,4 procent lager op 43,63 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

