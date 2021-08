Beursblik: eerste jaarhelft Stern veelbelovend

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Stern in de eerste zes maanden van 2021 zijn veelbelovend, hoewel bevestiging nodig is. Dit zei analist Kris Kippers van Degroof Petercam in reactie op de resultaten van het autobedrijf.

"De eerste helft van 2021 is duidelijk een stap in de juiste richting, waaruit blijkt dat Stern in staat is zich aan te passen aan een snel veranderende omgeving", zei Kippers. "Maar bevestiging is nodig", voegde hij toe. "De marges zijn al boven het niveau van 2019 en we geloven dat er nog potentieel over is", zei hij.

De omzet van het autobedrijf kwam met 419,5 miljoen euro licht onder de raming van Degroof Petercam van 437 miljoen euro uit, "maar de kostenbeheersing resulteerde in gezonde marges", zei Kippers.

Sommige beleggers zouden volgens de analist misschien teleurgesteld kunnen zijn dat Hedin geen enkele keer wordt genoemd in het halfjaarverslag, waardoor de twijfels over deze fusie toenemen.

Degroof Petercam handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 14,50 euro. Het aandeel Stern noteerde donderdag op een rood Damrak 0,4 procent hoger op 14,00 euro.