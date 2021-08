Valuta: dollar flink in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag flink onder de 1,17 dollar nu de Federal Reserve in de notulen van de meest recente beleidsvergadering heeft laten vastleggen hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar tot tapering over te gaan. "Daarmee lijkt de euro in een nieuwe bandbreedte van 1,1650 tot 1,1750 dollar terecht te zijn gekomen", aldus valutahandelaar Stéphane van de Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Veel van het tapermoment zal afhangen van de ontwikkelingen in de Amerikaanse arbeidsmarkt. De beweging van de dollar valt overigens in een nog altijd 'lege' markt. Tegen de tijd dat de Fed in september voor een vergadering weer bijeen komt, is iedereen weer terug van vakantie en zullen koersverschillen ook minder scherp uitpakken", aldus Van der Meer. Van der Meer schreef de stijging van de dollar donderdag volledig toe aan de Fed-notulen. Er zit geen 'safe haven-effect' in. "Kijk naar de goudprijs op 1.784 dollar; in roeriger tijden noteerde een troy ounce al snel 2.000 dollar", aldus de valutahandelaar van Ebury donderdag. Voor vandaag zijn volgens Van der Meer de Amerikaanse steunaanvragen het belangrijkste richtpunt. "Het valt niet te verwachten dat hier een tegenvaller van bijvoorbeeld 400.000 aanvragen uit komt en daarmee zal het cijfer een bevestiging zijn van de sterke arbeidsmarkt van de Verenigde Staten, iets waar de Fed zijn beleid nadrukkelijk op heeft afgestemd", aldus Van der Meer. Vanochtend vroeg bleken de export en import van Japan in juli het groeitempo van juni te hebben kunnen vasthouden. In de Verenigde Staten staan voor vandaag naast de wekelijkse steunaanvragen alleen de leidende indicatoren op de agenda. Voor de aanvragen wordt rekening gehouden met een aantal van 365.000, 10.000 onder de 375.000 van een week eerder. De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,1686 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8545 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,6 procent en noteerde op 1,3674 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

