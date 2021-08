Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 25,40 naar 27,50 euro, maar bleef neutraal over het aandeel, omdat de kasstroom nog steeds onaantrekkelijk is en er elders meer waarde te vinden is. Het tweede kwartaal van Ahold Delhaize was veel beter dan analisten en institutionele beleggers hadden verwacht, dankzij sterkere omzetgroei en marges in de Verenigde Staten. Volgens UBS is het echter onzeker of dit de komende kwartalen ook zo blijft, als de heropening van de horeca doorzet. Ahold Delhaize blijft in de VS afhankelijk van de sterke resultaten bij Food Lion, terwijl Stop & Shop licht blijft tegenvallen. UBS is vooral negatief over de middelmatige vrije kasstroom, die een rendement van 5 procent oplevert in de komende twee jaar, wat niet genoeg is vergeleken met rivalen zoals Carrefour en Costco, die 9 procent bieden. Ook ziet de bank risico op meer concurrentie van Aldi, Lidl en lokale supermarktketens op de langere termijn. Intussen leidden de sterke kwartaalcijfers tot een verhoging van de winstverwachting met 6 procent voor dit jaar en 5 procent volgend jaar. Ahold Delhaize noteerde donderdag nagenoeg vlak op 28,44 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

