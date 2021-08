Beursupdate: Adyen uitblinker op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs levert donderdag flink in. De AEX koerste rond de klok van 11 uur 1,8 procent lager op 757,45 punten.

De risicobereidheid is afgenomen, na de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve woensdagavond, zag investment manager Friso Rengers van ING. Toch meent Rengers dat die risico-aversie niet de schuld is van de Fed. De notulen wijzen er volgens ING op dat het geleidelijk terugschroeven, het zogeheten taperen, van het huidige obligatie-opkoopprogramma pas op zijn vroegst in december zal beginnen. "En ook zal het tempo ervan waarschijnlijk laag zijn."

Volgens Rengers zijn het tekenen dat de economische groei tekort zal schieten om de hoge winstgroeiverwachtingen waar te kunnen maken, de echte reden dat de markten vandaag onder druk staan.

UBS verwacht dat de grote centrale banken pas beginnen met verkrappen als gegevens bevestigen dat economieën zich op een duurzaam herstelpad bevinden. En hoewel UBS verwacht dat de heropening van de mondiale economie doorzet, ziet de bank ook tegenwind vooral op coronavlak, waardoor de rentes nog lang laag zullen blijven. CIO Mark Haefele van UBS Global Wealth Management kijkt in zijn zoektocht naar rendement vooral naar specifieke bedrijven die hoge dividenden bieden.

De dollar wint sinds de notulen aan kracht. Vanochtend noteerde de euro/dollar op 1,1685. Olie werd circa 3 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX wist Adyen zich aan de malheur te onttrekken. De halfjaarcijfers van de Amsterdamse betaalspecialist, die volgens analisten ook een stuk beter dan verwacht waren, werden beloond met een koerswinst van 1,4 procent.

Verder noteerden alleen Just Eat Takeaway en Ahold Delhaize met kleine plussen in het groen. Just Eat Takeaway.com introduceert een betaalpas waarmee medewerkers van bedrijven maaltijden bij restaurants kunnen bestellen. Adyen is de betaalpartner van de maaltijdbezorger.

UBS verhoogde het koersdoel voor Ahold van 25,40 naar 27,50 euro met een onveranderd Neutraal advies.

De grootste dalers in de AEX waren Prosus en ArcelorMittal, met verliezen van 4,0 en 6,3 procent. Ook de halfgeleiders hadden het lastig. ASML, ASMI en Besi noteerden verliezen tussen de 2 en de ruim 3 procent. "De semiconductor-index SOX zakte gisteren ook fors toen het beleggerssentiment op Wall Street omsloeg. Er wordt inmiddels zelfs gevreesd voor te weinig vraag naar sommige chips", aldus Rengers van ING.

In de AMX ging Flow Traders aan de leiding met een koerswinst van 1,2 procent. Galapagos leverde 3,5 procent in na een negatief analistenrapport. De grondstoffenfondsen AMG en Aperam daalden 2,9 en 4,6 procent. Volgens Rengers is de markt een stuk minder bezorgd dat er een krapte in de meeste grondstoffen komt.

Bij de smallcaps ging bouwer Heijmans 0,2 procent hoger. Sectorgenoot BAM kwam voorbeurs met halfjaarcijfers en morgen volgen die van Heijmans. De analisten waren goed te spreken over de cijfers van BAM, hoewel de outlook volgens ING wel wat zwakjes oogt. BAM daalde een procent.

Kendrion daalde 2,9 procent.

DPA en Stern, beide lokaal genoteerd, wonnen 4,1 en 0,4 procent na cijfers. Fastned leverde nog eens 3,9 procent in. Woensdag bepaalde de Raad van State dat benzinestations ook laadpalen mogen plaatsen.