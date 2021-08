Beursblik: geen exclusiviteit voor Fastned Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Met de uitspraak van de Raad van State verliest Fastned zijn exclusieve status als aanbieder van laadpalen op het Nederlandse snelwegennet en dat is een tegenvaller, omdat die exclusiviteit een aantrekkelijk punt was. Dat stelt ING donderdag in een analistenrapport. De Raad van State oordeelde dat de overheid vergunningen mag geven aan bestaande tankstations voor laadpalen als aanvullende dienst. Het is nog niet duidelijk om hoeveel laadpalen per tankstation dat gaat, maar voor Fastned zal dit sowieso ten koste gaan van de vraag. Op de langere termijn ziet analist Marc Hesselink ook een risico voor prijsconcurrentie. ING verwacht dat Fastned in 2030 per station 14 laadpalen nodig heeft om te voldoen aan de vraag. Als tankstation bijvoorbeeld maar twee laadpalen mogen plaatsen als aanvullende dienst, dan zal dit slechts een beperkt deel van de vraag wegnemen. ING heeft een Houden advies op het aandeel Adyen met een koersdoel van 60,00 euro. Het aandeel noteerde donderdag 3,7 procent lager op 55,10 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

