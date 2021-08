Beursblik: sterke cijfers BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft in de eerste helft van 2021 goed gepresteerd en de balans oogt ook sterk, maar dat geldt minder voor de outlook voor de tweede jaarhelft. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING donderdag. De EBITDA van 157 miljoen euro was flink hoger dan de 128 miljoen euro waarop ING rekende. De consensus zat op 110 miljoen euro. BAM mikt voor 2021 op een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 3,5 procent. De consensus rekent op 3,4 procent. "Maar gezien de sterke marge van 4,3 procent in de eerste jaarhelft impliceert de outlook een marge van ongeveer 2,7 procent in de tweede helft van 2021", aldus Hollestelle. En dat terwijl het vierde kwartaal doorgaans het beste kwartaal voor een aannemer als BAM is, voegde hij toe. De analist denkt dat risicoprojecten bij Infra en onzekerheid over uitstaande claims de reden zijn voor die voorzichtige outlook van BAM. ING heeft een Houden advies op BAM. Het aandeel daalde donderdag 0,5 procent naar 2,68 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

