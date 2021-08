Beursblik: erg sterke update BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep is met een erg positief halfjaarbericht gekomen. Dit stelde analist Christophe Beghin van zakenbank Kempen donderdag. Op alle fronten wist BAM de verwachtingen te overtreffen, aldus de analist. Zo lag de omzet 9 procent hoger dan de analistenconsensus en de aangepaste EBITDA zelfs 43 procent. De marge van 4,3 procent was ook 1,04 procentpunt beter dan verwacht, aldus Beghin. De nettowinst van 20 miljoen euro was 6 miljoen meer dan voorzien. In het halfjaarrapport repte BAM van een aanzienlijke kostenoverschrijding in de divisie Grote Projecten. Beghin vermoedt dat dit te maken heeft met de Afsluitdijk. Maar buiten dit kwam BAM volgens Kempen niet met grote tegenvallers. Beghin merkte ook op dat BAM, ondanks verschillende grote aflossingen, nog altijd een goede liquiditeitspositie heeft van 1,2 miljard euro. BAM mikt voor 2021 op een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 3,5 procent. In de eerste jaarhelft was dit 4,3 procent, tegenover een negatieve marge van 1,7 procent in de eerste zes maanden van 2020. Kempen denkt dat verstoringen in de aanvoerketen zorgen dat in de tweede jaarhelft de marge wat wordt gedrukt. Kempen heeft een koopadvies op BAM en meent dat de koersdaling vanochtend ten onrechte is. "Beleggers kijken nog te veel naar het verleden, wat begrijpelijk is, en hebben te weinig oog voor de kansen in de toekomst", meent Beghin. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

