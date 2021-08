Beursblik: Adyen overtreft de meest positieve verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) De volumegroei van 67 procent die Adyen heeft gemeld over de eerste helft van het jaar was sterker dan de bovenkant van de marktverwachtingen. Dit stelt JPMorgan Cazenove donderdag in een analistenrapport. De Amerikaanse zakenbank schat dat de nieuwe klant eBay 23,2 miljard euro bijdroeg aan het volume van 216 miljard euro. Dat zou betekenen dat het volume bij de rest van het bedrijf met 52 procent steeg. Opvallend was de sterke volumegroei bij betaalautomaten, de zogeheten Point of Sale, van 107 procent tot 23 miljard euro. De lagere marge of 'take rate' die Adyen verdiende, hangt waarschijnlijk samen met de grote volumes van grote klanten zoals eBay en andere platforms, denkt JPMorgan. Toch was de nettowinst 13,5 procent hoger dan de consensusverwachting. JP Morgan verwacht dat de winstverwachting van analisten gemiddeld met 6 tot 10 procent zal worden verhoogd. De zakenbank herhaalde donderdag het Overwogen advies voor Adyen met een koersdoel van 2.700 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

