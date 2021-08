Rode start AEX in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag een lagere opening tegemoet, nu de Amerikaanse Federal Reserve zich opmaakt voor tapering. De future op de AEX noteerde minder dan een uur voor de opening op een verlies van 1,1 procent. Na de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed woensdagavond, lijkt de markt redelijk zeker te zijn dat de centrale bank ergens dit jaar zal aankondigen te gaan taperen. Sommigen verwachten deze aankondiging al in september, maar anderen vermoeden dat dit te vroeg is en mikken op een aankondiging in november. Dat de Fed echter dit jaar al aan het verkrappen slaat, lijkt echter hoogstwaarschijnlijk. Veel zal afhangen of het herstel op de arbeidsmarkt doorzet. Overigens zal de rente, nadat de Fed is begonnen met het terugschalen van het opkoopprogramma voor obligaties, nog lang laag blijven, is de verwachting. Volgende week komen de centrale bankiers bijeen in Jackson Hole, en wellicht levert dit meer duidelijkheid op over de plannen van de Fed. Na publicatie van de notulen daalden de aandelenmarkten, maar de dollar won aan kracht. De euro/dollar handelde op 1,1673. Dat was gisteren bij het slot van de Europese aandelenhandel nog 1,1703. Het was verder een relatief drukke ochtend met cijfers van onder meer Adyen en BAM. Vandaag let de markt nog op de Amerikaanse steunaanvragen en de leidende indicatoren. Olie werd vanochtend tot 2 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws NN Group heeft een akkoord bereikt met Goldman Sachs over de verkoop van NN Investment Partners voor 1,7 miljard euro. Adyen heeft in de eerste helft van het jaar meer omzet geboekt dan voorzien en de winst ruim verdubbeld, dankzij sterke volumegroei bij de grote internetplatforms en kostenbeperkingen door de pandemie. De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht. BAM Groep heeft in de eerste zes maanden van 2021 meer omzet behaald dan verwacht en ook weer winst geboekt. Voor 2021 mikt BAM op een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5 procent. In de eerste jaarhelft was dit 4,3 procent, tegenover een negatieve marge van 1,7 procent in de eerste zes maanden van 2020. De cijfers waren beter dan analisten vooraf hadden voorzien. Detacheerder DPA heeft het operationeel resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar zien oplopen, maar wel bij een gedaalde omzet. Slotstanden Wall Street De Dow Jones index sloot woensdagavond 1,1 procent lager op 34.960,69 punten. De breder samengestelde S&P 500 index verloor ook 1,1 procent en eindigde op 4.400,27 punten en de Nasdaq daalde 0,9 procent naar 14.525,91 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

