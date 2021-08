Sterke groei voor Adyen dankzij grote platforms

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in de eerste helft van het jaar meer omzet geboekt dan voorzien en de winst ruim verdubbeld, dankzij sterke volumegroei bij de grote internetplatforms en kostenbeperkingen door de pandemie. Dat maakte het betaalbedrijf donderdag voorbeurs bekend.

De nettowinst verdubbelde ruim, van 98 miljoen naar 205 miljoen euro, een toename van 109 procent.

De netto-omzet steeg dan ook met 46 procent, van 304 miljoen naar 445 miljoen euro en het verwerkte transactievolume steeg zelfs met 67 procent, van 129 miljard euro een jaar eerder tot 216 miljard euro afgelopen periode.

Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een minder sterke omzetgroei van 37 procent tot 418 miljoen euro en een beperktere volumestijging van 48 procent tot 191 miljard euro.

Vooral de grote onlinewinkels met een platformmodel deden goede zaken, merkte Adyen op. De betaaldienstverlener heeft veel geïnvesteerd in dit type klant en dat betaalt zich nu uit.

De groei bij de grootste verkopers betekent ook dat de marge voor Adyen per transactie, de zogeheten 'take rate', aan het dalen is. Deze bedroeg 20,6 basispunten, tegen 23,6 een jaar eerder.

De omzetgroei was bijzonder sterk in Noord-Amerika, met 80 procent op jaarbasis. Het continent is nu goed voor 22 procent van de omzet van Adyen, met grote klanten als Airbnb, American Eagle en Slice.

Europa was nog altijd goed voor 60 procent van de omzet, met 267 miljoen euro, een toename van 40 procent op jaarbasis. In Azië was het groeipercentage 44 procent en in Latijns-Amerika 26 procent. "Bij elke brief aan aandeelhouders die we schrijven, zijn we een meer wereldwijd bedrijf", aldus Adyen.

In de reisbranche werd Adyen fors geraakt door de reisbeperkingen van de coronapandemie, maar aan het einde van de halfjaarperiode zag het bedrijf de volumes opveren tot de niveaus van voor de pandemie, nadat Europa en Noord-Amerika tegen het einde van het voorjaar weer open gingen voor binnenlandse reizen. Dat ging sneller in Europa, omdat daar veel mensen vakanties dichter bij huis boekten. Analisten waar vooraf relatief somber over dit onderdeel.

Het EBITDA-resultaat steeg met 65 procent, van 166 miljoen tot 273 miljoen euro. Hier rekenden analisten op 247 miljoen euro. De marge verbeterde van 54 naar 61 procent.

De kosten stegen met 24 procent naar 189 miljoen euro, of 42 procent van de omzet. Een jaar eerder was dit nog 50 procent. Dit was mede te danken aan lagere reiskosten, minder bijeenkomsten en minder buitenreclames, als gevolg van de pandemie.