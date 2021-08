Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 13 augustus zijn gedaald met 3,2 miljoen vaten tot 435,5 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 0,7 miljoen vaten tot 228,2 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 2,7 miljoen vaten tot 137,8 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 91,8 naar 92,2 procent. De aanhoudende zorg over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus en het effect daarvan op de olievraag is en blijft volgens analist van Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research de 'olifant in de kamer'. De daling van de ruwe olievoorraden toont volgens hem aan dat de Amerikaanse vraag niet significant wordt beïnvloed door het stijgende aantal coronavirusgevallen. "De cijfers zouden de prijzen op korte termijn moeten ondersteunen, waardoor WTI een bodem krijgt van 65 dollar per vat met druk richting 70 dollar per vat", zei hij. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gedaald met 1,2 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden afnamen met 1,2 miljoen vaten en de destillaatvoorraden met circa 1,7 miljoen vaten stegen. "Beleggers maken zich zorgen dat de olieprijzen te hoog zijn gestegen tijdens de recente rallyfase, toen het optimisme over het herstel van de vraag torenhoog was. Maar nu worden beleggers gedwongen om die rooskleurige opvattingen opnieuw te beoordelen vanwege het besef dat de vraag eigenlijk een beetje lager is", zei marktanalist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets. Hij merkte op dat de olievoorraden de afgelopen weken achterbleven bij de verwachtingen toen een eerdere reeks scherpe voorraadafnames tot stilstand kwam. "Als we een onverwachte stijging zien, verwacht dan dat de olieprijzen zullen kelderen. Afgezien van de kortetermijnimpact van de voorraadgegevens, betekenen de verzwakkende tekenen van de vraag naar olie en de aanhoudende terugkeer van OPEC+ olie dat de krapte op de markt niet zal aanhouden", zei hij. Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,7 procent, ofwel 1,13 dollar, lager op 65,46 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

