Europese beurzen verdeeld gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag verdeeld gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 474,42 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.965,97 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,7 procent op 6.770,11 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.169,32 punten.

Beleggers zijn in afwachting van eventuele plannen van de Federal Reserve om de Amerikaanse stimuleringsmaatregelen terug te schalen.

Een reeks sterke arbeidscijfers heeft het argument voor de Amerikaanse centrale bank versterkt om tijdens de volgende beleidsvergadering in september aan te kondigen om de maandelijkse aankopen van staatsobligaties en door hypotheek gedekte effecten te gaan afbouwen. Sommige kenners denken dat de Fed het jaarlijkse symposium in Jackson Hole eind deze maand zou kunnen aangrijpen om te hinten op het afbouwen van zijn soepele monetaire beleid.

"Ondanks gemengde standpunten binnen het Federal Open Market Committee verwachten we dat de commissie de plannen voor het afbouwen van QE zal aankondigen tijdens de volgende beleidsvergadering van 21-22 september, waarbij de afbouw begin 2022 of mogelijk eind 2021 zal aanvangen", zei hoofdeconoom Kathy Bostjancic in een rapport.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht vanavond in de notulen geen verrassingen.

In het Verenigd Koninkrijk kwam de inflatie in juli uit op 2,0 procent, een daling ten opzichte van de 2,5 procent in juni. De Britse producentenprijzen stegen met 4,9 procent. De consumentenprijzen in de eurozone zijn in juli conform verwachting met 2,2 procent gestegen. In juni was dit 1,9 procent en in mei 2,0 procent. De kerninflatie bedroeg slechts 0,7 procent.



De euro/dollar noteerde op 1,1703. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1709 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1708 op de borden.

Een vat olie werd woensdag tot 0,2 procent duurder, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald.

Bedrijfsnieuws

Carlsberg heeft in het tweede kwartaal de autonome omzetgroei zien versnellen en verhoogde de outlook voor het hele jaar. Het aandeel steeg 2,3 procent.

Het in Amsterdam genoteerde Prosus won bijna 2,0 procent, na cijfers van Tencent, de grootste deelneming van Prosus.

De Britse woningbouwer Persimmon heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een sterke stijging van de winst geboekt, dankzij een sterke stijging van het aantal opleveringen. De bouwer zei dat het aantal verkopen tot nu toe in de tweede jaarhelft met circa 9 procent is gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Het aandeel won 1,0 procent.

In Londen daalde BHP ruim 6,0 procent. Dinsdag was het aandeel juist nog een uitblinker, na plannen om de olie-en aardgaswinning over te doen aan het Australische Woodside Petroleum en om de tweede notering in Londen te beëindigen.

In Parijs ging Engie aan kop met een koerswinst van 1,6 procent, Unibail-Rodamco-Westfield presteerde iets minder, maar sloot afgerond ook op een plus van 1,6 procent. LVMH was met een verlies van 5,0 procent de sterkste daler.

In Frankfurt schreef Deutsche Post een plus van 2,5 procent, terwijl Adidas met een min van 1,4 procent het sterkst daalde.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.444,31 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.