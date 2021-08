Damrak eindigt hoger in afwachting van notulen Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag overwegend hoger gesloten op een afwachtende beurs.

De AEX sloot 0,1 procent hoger 771,48 punten. De Midkap-index won 0,7 procent tot 1.102,10 punten en de smallcaps klommen 0,8 procent tot 1.382,30.



Het was een rustige handelsdag. De beurs was afwachtend, zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger, voorafgaand aan de notulen van de Federal Reserve en na een serie minder positieve economische cijfers uit de Verenigde Staten.

De Fed-notulen worden weer "een non-event", voorziet Zwanenburg. Wat daar in staat, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell al gezegd, denkt hij. En dat is dat de Fed pas stappen zal zetten als de arbeidsmarkt er beter voorstaat, wat op zijn vroegst in september zal zijn.



In de middag bleken er minder Amerikaanse woningen in aanbouw te zijn genomen in juli. De daling van 7 procent was groter dan verwacht. Daar stonden wel meer afgegeven bouwvergunningen tegenover.

De inflatie van de eurozone in juli was inderdaad 2,2 procent, na 1,9 procent in juni, bevestigden definitieve cijfers van Eurostat. De Britse inflatie daalde juist van 2,5 naar 2,0 procent. De Britse producentenprijzen stegen juist harder, met 4,9 procent, tegen 4,5 procent in juni.



De euro/dollar handelde op 1,1703 en olie wordt iets goedkoper.

Stijgers en dalers

Just Eat Takeway was de grote winnaar met een koerswinst van 5,4 procent. Verder won Prosus 1,9 procent, na de publicatie van kwartaalcijfers van het Chinese Tencent, dat een meevallende winst en een iets tegenvallende omzet meldde. De waarde van het aandeel Prosus wordt grotendeels bepaald door het grote belang in Tencent. UBS verlaagde vandaag het koersdoel voor Prosus naar 91,00 euro, maar herhaalde de koopaanbeveling.

De AEX werd omlaag getrokken door een koersdaling van zwaargewicht Unilever. Dat fonds verloor 1,4 procent.

In de Midkap zette TKH de opwaartse trend door. Het aandeel kwam dinsdag al in beweging na goed ontvangen halfjaarcijfers. Woensdag verhoogden Berenberg, Degroof Petercam en ING hun koersdoelen.

ING verwacht hogere margedoelen en meer desinvesteringen bij de beleggersdag in november. Ook zou TKH zijn financiële structuur kunnen vereenvoudigen.

Bodemonderzoeker Fugro gaat geofysisch onderzoek uitvoeren voor het Duitse Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, om locaties in kaart te brengen die een belangrijke rol spelen in de Duite energietransitie. Het aandeel steeg 4,1 procent.

Alfen won 3,2 procent en Flow Traders 1,4 procent. Bank of Montreal heeft het belang in Flow flink verhoogd.



ForFarmers steeg 1,0 procent, ondanks dat Kepler Cheuvreux het aandeel van de kooplijst haalde. Koploper in de AScX was BAM, met een winst van 4,3 procent, in aanloop naar de halfjaarcijfers morgen.

Sectorgenoot Heijmans daalde 0,8 procent, ondanks een nieuwe opdracht van Rijkswaterstaat. CTP verloor 2,0 procent.

Tankstations mogen laadpalen voor elektrische auto's plaatsen als aanvullende voorziening. Dat heeft de Raad van State bepaald, na protesten van laadpalenaanbieders Fastned en The Fast Charging Network. De bezwaren tegen afgegeven vergunningen voor tankstations werden ongegrond verklaard, met één uitzondering. Het aandeel Fastned daalde 3,9 procent.

Wall Street

Na sluitingstijd in Europa ging Wall Street beperkt lager. De brede S&P500 index verloor 0,1 procent op 4.444,06 punten.