Wall Street licht lager in de startblokken

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een licht lagere opening, in afwachting van de publicatie van de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,2 procent in het rood. De future voor technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent lager.

De notulen zullen mogelijk hints geven wanneer de centrale bank kan beginnen met het inperken van het ruime monetaire beleid dat sinds het begin van de pandemie wordt gevoerd.

Beleidsmakers van de Fed naderen overeenstemming over een vermindering van de aankopen van obligaties over drie maanden, meldde The Wall Street Journal deze week. Het obligatie-opkoopprogramma en de lage rente hebben de aandelenmarkt omhoog geholpen, met records voor grote indices eerder deze week.

"Zo lang het beleid redelijke ondersteunend blijft, de groei aanhoudt en we blijven doorgaan met vaccineren, is er een vreemd klimaat met goede omstandigheden voor aandelen", zei Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Er is echte economische kracht."

Beleggers hebben niet veel alternatieven voor het kopen van aandelen, volgens Kamal.

Intussen weifelen de markten, omdat aan de ene kant het aantal besmettingen met de deltavariant van het coronavirus stijgt, wat slecht is voor de groeivooruitzichten, terwijl het kwartaalcijferseizoen beduidend beter was dan verwacht.

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS daalde in juli met 7,0 procent, wat sterker was dan de verwacht 3,2 procent daling. Stijgende materiaalkosten en gebrek aan personeel en bouwlocaties beperken de groei voor bouwbedrijven. Het aantal afgegeven bouwvergunningen nam daarentegen met 2,6 procent toe.

Retailers Lowe's en Target zullen woensdag kwartaalcijfers bekendmaken evenals de broker Robinhood. Nabeurs volgen Cisco Systems en Nvidia.

De olieprijs steeg. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,9 procent tot 66,92 dollar. Brent-olie werd 1,1 procent duurder op 69,79 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1723. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1710 op de borden.

"De onrust in Afghanistan en de aanhoudende dreiging van de deltavariant van het coronavirus laten geld naar de dollar stromen, die traditioneel een veilige haven is", zei Russ Mould van AJ Bell.

In China lijkt president Xi de inkomensongelijkheid in het land te willen tegengaan met de slogan 'gezamenlijke welvaart', die overal weerklinkt in China. Mensen en bedrijven met hogere inkomens zouden meer moeten teruggeven aan de Chinese maatschappij.

Bedrijfsnieuws

Lowe's noteerde licht hoger in de handel voorbeurs. De winkelketen verwacht dit jaar een omzet van ongeveer 92 miljard dollar, waar de consensus rekende op 91,4 miljard.

Target heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. De aangepaste winst kwam bijna 8 procent hoger uit op 3,64 dollar per aandeel, op een omzet van 25,16 miljoen dollar. Voor 2021 liet Target zich positiever uit over de omzet en de marge.

De Chinese ontwikkelaar van games Tencent boekte 29 procent meer winst in het tweede kwartaal, terwijl de omzet uit games minder snel groeide.

Philip Morris heeft een belang genomen van 23 procent in de Britse Vectura Group, en wil dat belang verder uitbouwen. Vectura produceert inhalators voor mensen met astma. Politici en de medische sector hebben zorgen uitgesproken dat een tabaksbedrijf producten wil gaan maken tegen aandoeningen die door roken worden veroorzaakt.

T-Mobile US doet onderzoek naar een recente cyberaanval op de servers van het bedrijf. Er zijn, zo kon het telecombedrijf al bevestigen, gegevens van miljoen klanten, oud-klanten en potentiële klanten buit gemaakt.

Er is veel vertraging in de havens van zuidelijk Californië. Er liggen 37 containerschepen te wachten om te kunnen lossen. Dit is het hoogste aantal sinds februari.



Slotstanden

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag lager. De S&P 500-index sloot 0,7 procent in het rood op 4.448,08 punten. Ook de Dow Jones index verloor 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent tot respectievelijk 35.343,28 en 14.656,18 punten.