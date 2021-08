Laadpalen langs de snelweg als aanvullende dienstverlening mag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Tankstations mogen laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen, mits het om een aanvulling gaat op het huidige aanbod, en de minister moet duidelijk maken waar de scheidslijn ligt tussen een basisvoorziening en een aanvullende activiteit. Dit bleek woensdag uit een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State vindt dat dit onderscheid nu niet duidelijk is. Fastned en The Fast Charging Network hebben in het verleden via een openbare verdelingsprocedure vergunningen verkregen voor de realisatie en exploitatie van laadstations als basisvoorziening op verzorgingsplaatsen langs Nederlandse snelwegen. Vervolgens heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ook vergunningen verleend voor laadpalen als aanvullende voorziening bij benzinestations en wegrestaurants. Fastned en de The Fast Charging Network maakten bezwaar tegen deze vergunningen, omdat niet duidelijk is uit hoeveel laadpalen een aanvullende voorziening mag bestaan en daarnaast hoe dat aantal verdeeld moet worden over mogelijk geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk oordeelde de Raad van State dat het beroep van Fastned ten aanzien van de realisatie van vier laadpalen op verzorgingsplaats Peulwijk-Oost, gegrond is. De overige beroepen van Fastned en The Fast Charging Network tegen de verzorgingsplaatsen Den Ruygen Hoek-Oost, Ruwiel, Hellevliet, Zeijerveen, Smarpot, De Watering, De Groote Bleek en Cranendonck, zijn volgens de Raad van State evenwel ongegrond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

