Update: Beursblik: BAM lijkt op de weg terug

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft in de eerste zes maanden van 2021 vermoedelijk meer omzet behaald en weer winst geboekt. Dit verwachten analisten in aanloop naar de cijfers van de bouwer. ING rekent op een aangepaste winst voor belastingen van 39,2 miljoen euro. Dat is inclusief 25 miljoen euro voor de afwikkeling van BAM International. Uit voortgezette activiteiten zou de winst dus 64,2 miljoen euro bedragen, denkt de bank. Een analistenconsensus door BAM zelf samengesteld mikt op een omzet van 3,34 miljard euro met een winst voor belastingen van 19,1 miljoen euro en een nettowinst van net geen 14 miljoen euro. In de eerste helft van 2020 leed de onderneming een gecorrigeerd verlies vóór belastingen van 134 miljoen euro. Netto boekte de bouwer toen zelfs een verlies van 235 miljoen euro, inclusief 116 miljoen euro aan papieren afwaarderingen. Dat gebeurde bij een omzet van 3,11 miljard euro. Verder verwacht ING dat de kaspositie van BAM is gedaald van 1,15 miljard euro eind 2020 naar 969 miljoen euro ultimo juni. Daarmee is ING positiever dan de gemiddelde analist, die rekent op een daling naar 842 miljoen euro. De kaspositie daalde volgens ING onder meer door het werkkapitaal en reorganisatiekosten. Het belangrijkste voor ING is evenwel hoe het management aankijkt tegen de lopende projecten en het orderboek. "BAM heeft drastisch gereorganiseerd en de controle- en aanbestedingssystemen aangescherpt om grote kostenoverschrijdingen te voorkomen", merkte de bank op. Dit zou zich in de toekomst moeten uitbetalen in betere marges, aldus ING. Eind maart was het orderboek van BAM voor 14,1 miljard euro gevuld. Analisten rekenen voor ultimo juni op 13,9 miljard euro. Voor de tweede helft van dit jaar is zakenbank Kempen positief gestemd. De bank rekent om meer omzet en bij een stabiele marge dikt ook de winst aan. Vooralsnog heeft BAM geen outlook voor 2021 afgegeven, maar ING verwacht dat na een goede jaarstart en als de zaken zich in het tweede kwartaal conform verwachting van het management hebben ontwikkeld, er bij de halfjaarcijfers een outlook voor dit jaar wordt verstrekt. CEO Ruud Joosten zei bij een update over het eerste kwartaal dat BAM profiteerde van een sterke bijdrage van Nederlandse woningverkopen aan het kwartaalresultaat. In het Verenigd Koninkrijk profiteerde BAM van investeringen in infrastructuur. BAM International, dat wordt verkocht, realiseerde een negatief resultaat van 13 miljoen euro, door vertragingen bij projecten in het Midden-Oosten. "Naar 2022 toe zal BAM nog selectiever zijn voor projecten en is het afwachten wanneer BAM België en Duitsland afgestoten en verkocht worden. Dit zal wel een serieuze impact op de omzet hebben, maar minder op de winst, aangezien dit de minst winstgevende divisies blijven", aldus Kempen. BAM opent donderdag voorbeurs de boeken. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

