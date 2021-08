Europese beurzen lager rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in afwachting van meer duidelijkheid over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank en nieuwe macro-economische impulsen nu het halfjaarcijferseizoen achter de rug is.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur vlak op 472,80 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,2 procent op 15.898,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,6 procent met een stand van 6.796,71 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 0,4 procent naar 7.152,80 punten.

Analisten verwachten niet veel verrassingen in de notulen vanavond.

Het blijft onduidelijk wat de coronacrisis betekent voor de Amerikaanse economie, zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dinsdagavond reeds.

"Het is nog niet duidelijk of de deltavariant belangrijke effecten zal hebben op de economie; dat zullen we moeten afwachten", aldus Powell dinsdag aan tijdens een virtueel evenement dat door de centrale bank werd gehouden.

De Britse consumentenprijzen in juli kwamen op maandbasis onveranderd uit. De producentenprijzen van het Verenigd Koninkrijk liepen over juli op maandbasis net zo hard op als in juni.

De inflatie van de eurozone kwam over juli definitief uit op 2,2 procent, gelijk aan de voorlopige meting.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de woningbouw en bouwvergunningen over juli en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Vanavond, nadat de Amsterdamse beurs al gesloten is, volgen dan de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve.

Olie noteerde woensdag hoger. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 66, dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 69, dollar werd betaald, een plus van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1719. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1722 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1710 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Carlsberg heeft in het tweede kwartaal de autonome omzetgroei zien versnellen en verhoogde de outlook voor het hele jaar. De koers van het aandeel van de bierbrouwer noteerde 1,1 procent hoger.

In Parijs zijn de minnen in de meerderheid met zes aandelen die meer dan 2 procent verlies moeten incasseren, waaronder van BNP Paribas, Kering en Renault. Alstom zag zijn koers met 1,5 procent oplopen, Sanofi met 1,7 procent.

In Frankfurt zakte de koers van het aandeel Daimler met 3,3 procent, van BMW met 2,6 procent en van Volkswagen met 2,8 procent. Winst was weggelegd voor de koers van het aandeel Deutsche Post. Woensdag steeg deze met 2,2 procent. Het aandeel RWE werd 2,5 procent duurder.

Het in Amsterdam genoteerde Prosus won 3,7 procent, na cijfers van Tencent, de grootste deelneming van Prosus.

In Londen daalde BHP 4,9 procent. Dinsdag was het aandeel juist nog een uitblinker, na plannen om de olie-en aardgaswinning over te doen aan het Australische Woodside Petroleum en om de tweede notering in Londen te beëindigen. BHP zag afgelopen boekjaar de winst stijgen van 8 miljard naar 11,3 miljard dollar.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500-index sloot dinsdag 0,7 procent in het rood op 4.448,08 punten. Ook de Dow Jones index verloor 0,8 procent op 35.343,28 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent op 14.656,18 punten.