Duitse opdracht voor Fugro

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft een contract ontvangen voor het doen van geofysisch onderzoek voor het Duitse Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Dit maakte de Nederlandse bodemonderzoeker woensdag bekend, zonder financiële details te geven. De locaties die Fugro in kaart gaat brengen, zullen in de komende jaren aanbesteed worden en "spelen een belangrijke rol in de Duitse energietransitie", aldus Fugro. De werkzaamheden starten in april 2022. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

