Valuta: euro weer richting 1,17 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag weer in de buurt van de 1,1720 dollar, in een markt die wacht op de notulen van de meeste recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die vanavond worden gepubliceerd en de Jackson Hole-bijeenkomst van volgende week.

"Van die notulen hoeven we niet veel te verwachten, van Jackson Hole des te meer", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Binnen de Fed leeft nu ook de opvatting dat een banenrapport dat over augustus hetzelfde beeld geeft als over juli, de aanleiding moet zijn om tot tapering over te gaan en dan komt een renteverhoging scherper in beeld", aldus Mevissen, die inschat dat de koers van de dollar momenteel ook bepaald wordt door risico-aversie.

Mevissen verwacht van de Amerikaanse bouwdata die vanmiddag naar buiten komen geen significante invloed op de koers van de dollar. "Voor de euro acht ok de kans dat deze boven de 1,18 dollar uitkomt gering", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

De Britse consumentenprijzen over juli kwamen op maandbasis onveranderd uit. De producentenprijzen van het Verenigd Koninkrijk liepen over juli op maandbasis net zo hard op als in juni.

De inflatie van de eurozone kwam over juli definitief uit op 2,2 procent, gelijk aan de voorlopige meting.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de woningbouw en bouwvergunningen over juli en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Vanavond, nadat de Amsterdamse beurs al gesloten is, volgen de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1718 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8522 Britse pond. Het Britse pond noteerde woensdag stabiel op 1,3750 dollar.