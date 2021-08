Beursupdate: rustige handel in afwachting van Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert woensdag halverwege de ochtend 0,2 procent lager op 769,59 punten. Het is vooralsnog een rustige handelsdag. In het VK kwam de inflatie in juli uit op 2,0 procent, een daling ten opzichte van de 2,5 procent in juni. De producentenprijzen stegen met 4,9 procent, na een plus van 4,5 procent in juni. Later vanochtend volgt er ook nog een inflatiecijfer uit de eurozone. De meeste aandacht gaat echter uit naar de notulen van de Federal Reserve vanavond. "Veel Fed-bestuurders spreken nu van het geleidelijk terugschroeven, het 'taperen', van de obligatie-opkoopprogramma's en noemen mogelijke startdata", aldus investment manager Friso Rengers van ING. "Ik denk daarom dat, als er wordt begonnen met taperen, dit niet heel fors kan gebeuren, omdat de financiering die de Amerikaanse overheden de komende jaren nodig zullen hebben, simpelweg te omvangrijk is om die tegen veel hogere rentes te realiseren. Bovendien lijkt de Amerikaanse economie, ondanks de hoge groeipercentages en inflatie van dit moment, niet sterk genoeg is om een streng anti-inflatiebeleid te rechtvaardigen", merkte Rengers op. De euro/dollar handelt op 1,1720 en olie wordt iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX gaat Prosus aan de leiding met een koerswinst van 2,5 procent. UBS verlaagde het koersdoel voor Prosus naar 91,00 euro, maar herhaalde wel de koopaanbeveling. Het aandeel biedt een aantrekkelijk instapmoment voor blootstelling aan Tencent en e-commerce, meent UBS. Tencent kwam zojuist met kwartaalcijfers die wezen op dubbelcijferige groei voor zowel de omzet als de winst. IMCD stijgt 1,1 procent en Aegon en Just Eat Takeaway ruim een procent. In de Midkap zette TKH de opwaartse trend door. Het aandeel kwam dinsdag al in beweging na goed ontvangen halfjaarcijfers. Woensdag verhoogden Berenberg, Degroof Petercam en ING de koersdoelen voor TKH. Het aandeel won 4,4 procent. ING verwacht medio november tijdens de beleggersdag van TKH hogere margedoelstellingen en aanvullende desinvesteringen. Ook volgt er vermoedelijk een vereenvoudiging van de financiële structuur van het bedrijf. Daarnaast is er kans op een nieuwe aandeleninkoopprogramma, denkt ING. Alfen won 1,8 procent en Flow Traders 1,5 procent. Bank of Montreal heeft het belang in Flow flink verhoogd. AMG en Intertrust daalden circa een half procent. Bij de smallcaps ging Vivoryon 2,9 procent hoger en won Lucas Bols 1,2 procent. ForFarmers steeg 1,0 procent, ondanks dat Kepler Cheuvreux het aandeel van de kooplijst haalde. Heijmans daalde 1,3 procent, ondanks een nieuwe opdracht van Rijkswaterstaat. Ook Kendrion verloor 1,3 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

