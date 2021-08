Update: meer omzet en winst voor Tencent

(ABM FN-Dow Jones) Tencent boekte in het tweede kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen, door afnemende groei bij de gamesdivisie. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Chinese online-onderneming waarin Prosus een fors belang heeft.

De Chinese ontwikkelaar van onder meer games boekte een nettowinst van 42,6 miljard yuan, of 6,6 miljard dollar, in het kwartaal.

De omzet steeg met 20 procent tot 138 miljard yuan, door hogere inkomsten uit het reclamebedrijf, met dank aan de Olympische Spelen, en uit digitale betaalproducten.

De winst was boven verwachting, maar de omzet viel iets tegen, volgens FactSet. De omzetgroei werd gedrukt doordat de inkomsten uit gaming met slechts 12 procent stegen. Een jaar eerder was dat nog 40 procent. De groei was vooral internationaal, meldde Tencent. Gaming is nog goed voor iets meer dan de helft van de inkomsten.

Zoals veel andere technologiereuzen, waaronder Alibaba en Facebook, boekte Tencent sinds de pandemie fraaie winsten, omdat veel mensen thuis moesten blijven zodat er meer vraag was naar online-producten en diensten.

Maar de afgelopen maanden kwam het bedrijf in de problemen, omdat beleggers vrezen dat de door de lockdowns aangejaagde vraag weer zal wegebben. Intussen haalt Beijing de teugels aan bij Chinese online bedrijven. De afgelopen zes maanden daalde het aandeel Tencent ruim 40 procent in waarde.

In juli dwarsboomden toezichthouders een poging van Tencent om de twee grootste platforms voor streamen van games in China, Huya en DouYu, met elkaar te fuseren. Het Chinese staatspersbureau Xinhua noemde vorige maand online gaming "opium voor de geest" en "elektronische drugs". Het aandeel Tencent ging daarop hard onderuit, omdat de game-industrie het volgende slachtoffer kan worden van Beijing, dat eerder al grootmacht Alibaba intoomde.

De zinsnede over opium werd later verwijderd door Xinhua, maar wijst erop dat de Chinese autoriteiten gaming als een gevaar voor de gezondheid zien en dreigen met strengere regelgeving. Tencent zei woensdag te streven naar een gezonde omgeving voor gamers en heeft de speeltijd voor minderjarig spelers van bepaalde games in China ingeperkt, "meer dan de regelgeving vereist". De beperkingen zullen over alle games worden uitgerold, beloofde het bedrijf, dat benadrukte dat het slechts 2,6 procent van zijn omzet behaalt bij spelers onder 16 jaar.

Aan het einde van juni had Tencent 1,25 miljard maandelijks actieve gebruikers. Dat is een stijging van 3,8 procent op jaarbasis en 0,8 procent in vergelijking tot het eerste kwartaal van dit jaar.

Het aandeel Tencent sloot woensdag in Hongkong 0,3 procent hoger. Beleggers konden nog niet handelen op de resultaten. In Amsterdam steeg Prosus 3,7 procent in waarde.

