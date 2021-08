Meer omzet en winst voor Tencent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het tweede kwartaal van dit jaar zowel de omzet als de winst met dubbele cijfers zien stijgen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Chinese internetbedrijf waarin het op het Damrak genoteerde Prosus een stevig belang heeft. De onderneming sprak van "gezonde groeipercentages" en was vooral te spreken over Business Services en de advertentie-inkomsten, mede dankzij de Olympische Spelen. De inkomsten uit gaming stegen vooral internationaal, aldus Tencent. De Chinese autoriteiten beschouwen gaming als een gevaar voor de gezondheid en dreigen met strengere regelgeving. Tencent zei woensdag te streven naar een gezonde omgeving voor gamers en beperkt in China de speeltijd voor bepaalde spellen. De omzet van Tencent steeg op jaarbasis met 20 procent naar 138,3 miljard yuan. Dit leverde een nettowinst op van 42,6 miljard yuan, ofwel een stijging van 29 procent op jaarbasis. Daarmee lijkt Tencent iets beter te hebben gepresteerd dan de markt verwachtte. Aan het einde van juni had Tencent 1,25 miljard maandelijks actieve gebruikers. Dat is een stijging van 3,8 procent op jaarbasis en 0,8 procent in vergelijking tot het eerste kwartaal van dit jaar. Het aandeel Tencent sloot woensdag in Hongkong 0,3 procent hoger. In Amsterdam steeg Prosus 2,1 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.