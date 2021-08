Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Prosus verlaagd van 116,00 naar 91,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Het koopadvies dankt Prosus nog altijd aan het belang dat het heeft in de Chinese internetgigant Tencent. Ook heeft Prosus belangen in snelgroeiende bedrijven in opkomende markten, die nu echter nog verlieslatend zijn. Het aandeel biedt een aantrekkelijk instapmoment voor blootstelling aan Tencent en e-commerce, meent UBS. De bank hanteert voortaan een korting van 45 procent op de holdingstructuur van Prosus. Dat was voorheen 40 procent. Dit verklaart ook de koersdoelverlaging. Het aandeel Prosus steeg woensdag 1,3 procent naar 71,63 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

