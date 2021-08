Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel TKH Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel TKH Group verhoogd van 52,00 naar 59,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analyse van de zakenbank. TKH maakte volgens de bank over het eerste halfjaar bemoedigende resultaten bekend met een versnelling in de resultaatvorming. De aangepaste EBITDA kwam volgens Berenberg overeen met de verwachtingen, hoewel de bijbehorende marge van 11,6 procent wel onder de verwachting van Berenberg van 12,6 procent lag. Daar staat dan een significante verbetering in het tweede kwartaal tegenover met een marge van 13,4 procent. De doelstelling voor de middellange termijn ligt op 15 procent. De outlook van TKH Group viel beter uit dan Berenberg had voorzien. De bank ging vooraf nog uit van een onderliggende nettowinst van 101 miljoen euro in 2021, terwijl TKH dinsdag zijn prognose voor dit jaar vaststelde op een bandbreedte van 106 tot 112 miljoen euro. Voor Berenberg is de bandentak nog altijd cruciaal, vanwege de hoge marges die hier worden gerealiseerd. Berenberg ziet voor TKH Group verder ook meer transparantie in het verschiet liggen, ofschoon de bank de rapportagestructuur nog diffuus vindt en hoopt dat deze wordt vereenvoudigd. Het aandeel TKH Group sloot dinsdag liefst 8,5 procent hoger op 49,68 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

