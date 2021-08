Carlsberg optimistischer over 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Carlsberg heeft in het tweede kwartaal de autonome omzetgroei zien versnellen en verhoogde de outlook voor het hele jaar. Dit bleek woensdag uit de halfjaarcijfers van de Deense bierbrouwer. "We zijn erg tevreden over de sterke set resultaten die de groep liet zien, ondanks de aanhoudende onzekere marktomstandigheden door de pandemie", zei CEO Cees 't Hart woensdag in een toelichting. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal autonoom met 14,3 procent, wat over de eerste zes maanden een plus opleverde van 9,6 procent. De omzet bedroeg afgelopen halfjaar 31,7 miljard Deense kroon. De volumes liepen in het tweede kwartaal autonoom met 8,8 procent op, en in de eerste zes maanden met 10,0 procent. Vooral de volumes met Tuborg liepen met 28 procent hard op, aldus Carlsberg. Het operationeel resultaat steeg afgelopen halfjaar autonoom met 15,6 procent naar 5,1 miljard kroon met een bijbehorende marge die met 10 basispunten steeg naar 16,1 procent. Het aangepaste nettoresultaat steeg met 10,3 procent naar 3,2 miljard kroon. Outlook Carlsberg verwacht dit jaar niet langer een autonome groei van de operationele winst met 5 tot 10 procent, maar met 8 tot 11 procent. Wisselkoerseffecten zullen de operationele winst met 150 miljoen kronen drukken, verwacht Carlsberg inmiddels. Eerder ging de brouwer nog uit van 250 miljoen kronen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

