Vlakke start in Amsterdam verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting fractioneel hoger van start. Krap een uur voor de openingsgong noteerde de future op de AEX 0,04 procent hoger. Het belooft een relatief rustige dag te worden, met enkele inflatiecijfers en vanavond vooral de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. Het blijft onduidelijk wat de coronacrisis betekent voor de Amerikaanse economie. Dit zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dinsdagavond. "Het is nog niet duidelijk of de deltavariant belangrijke effecten zal hebben op de economie; dat zullen we moeten afwachten", aldus Powell dinsdag aan tijdens een virtueel evenement dat door de centrale bank werd gehouden. In het VK kwam de inflatie in juli uit op 2,0 procent, een daling ten opzichte van de 2,5 procent in juni. De producentenprijzen stegen met 4,9 procent, na een plus van 4,5 procent in juni. De euro/dollar handelde op 1,1712. Olie wordt tot bijna een half procent duurder. Bedrijfsnieuws Heijmans heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gegund gekregen voor het vervangen van verkeerssystemen en verlichting in Midden- en Zuid Nederland. Met deze meerjarige opdracht is een omzet van circa 32 miljoen euro gemoeid. ICT Group heeft de omzet en het resultaat over het eerste halfjaar van 2021 zien oplopen. De omzet steeg naar net geen 90 miljoen euro en de nettowinst verdrievoudigde ruimschoots naar 9,6 miljoen euro dankzij een meevaller van 8,2 miljoen euro op de verkoop van het minderheidsbelang in GreenFlux. ICT Group verdwijnt begin september van de beurs. Berenberg verhoogde het koersdoel voor TKH van 52,00 naar 59,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Slotstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met verlies gesloten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent naar 35.343,28 punten en de breder samengestelde S&P 500 index leverde 0,7 procent in op 4.448,08 punten. Techbeurs Nasdaq daalde 0,9 procent naar 14.656,18 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.