Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 32 punten voor de Duitse DAX, een plus van 14 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 24 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag verdeeld, met verliezen voor bankaandelen, na zwakke Amerikaanse detailhandelsverkopen.

"We zitten een beetje in een afwachtende periode in aanloop naar Jackson Hole later deze maand", zei Craig Erlam van Oanda. "Er komen deze week aardig wat economische cijfers naar buiten, maar het gaat allemaal om de Fed in deze markt en dat zal waarschijnlijk zo blijven, tenzij de situatie met de deltavariant dramatisch verslechtert."

Bij de conferentie in Jackson Hole eind deze maand kan Powell mogelijk een verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid aankondigen.

De rendementen op Amerikaanse staatsleningen daalden dinsdag door zorgen over de deltavariant van het coronavirus die het mondiale economische herstel dreigt af te remmen.

Beleggers worden ook voorzichtiger over de Europese economie, bleek uit een rapport van Bank of America. Nog maar 44 procent van de Europese beleggers verwacht dat de economie in 12 maanden sterker zal zijn dan nu. In juli was dit nog 80 procent.

Zorgen over de economische groei zijn toegenomen nadat een Chinese haven deels werd gesloten na een besmetting met het virus. Dit betekent mogelijk dat de aanvoerketen vaker zal gaan haperen.

In de middag werd de stemming gedrukt door zwakke Amerikaanse detailhandelsverkopen, die erop wijzen dat de Amerikaanse consument zich laat afschrikken door de deltavariant.



Bedrijfsnieuws

In Parijs verloren de drie grote banken ongeveer 2 procent. Ook autofabrikant Stellantis en winkelvastgoedreus Unibail-Rodamco eindigden in het rood.

In Frankfurt eindigden drie autogerelateerde fondsen onderaan met verlies van 1,5 tot 2,5 procent: BMW, Daimler en Continental.

Deutsche Post en Deutsche Boerse waren de sterkste stijgers.

In Londen won de Australische mijnbouwreus BHP 3,5 procent, na plannen om de olie-en aardgaswinning over te doen aan het Australische Woodside Petroleum en om de tweede notering in Londen te beëindigen. BHP liet afgelopen boekjaar de winst stijgen van 8 miljard naar 11,3 miljard dollar.

In Amsterdam en Londen werd Just Eat Takeaway beloond voor de halfjaarcijfers. Het aandeel steeg 2,8 procent. Just Eat Takeaway zal blijven investeren, maar de piek in de verliezen is inmiddels achter de rug, zo constateerde ING.

Euro STOXX 50 4.197,48 (-0,12%)

STOXX Europe 600 473,78 (+0,07%)

DAX 15.921,95 (-0.02%)

CAC 40 6.819,84 (-0,28%)

FTSE 100 7.181,11 (+0,38%)

SMI 12.477,44 (+0,47%)

AEX 770,79 (+0,13%)

BEL 20 4.323,32 (-0,35%)

FTSE MIB 26.224,79 (-0,85%)

IBEX 35 8.865,70 (-0,68%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse aandelenbeurzen sloten dinsdag lager, na vijf winstdagen op rij, door aanhoudende zorgen over een mondiale groeivertraging door de deltavariant van het coronavirus.

Maandag sloten de S&P en Dow nog op records, ondanks een zwakke start na een groeivertraging in China en zorgen over de deltaveriant van het coronavirus.

Beleggers wachten op het symposium van centrale banken in Jackson Hole eind deze maand voor een update van Fed-voorzitter Jerome Powell over het Amerikaanse monetaire beleid. Powell zei dinsdag in een bijeenkomst met studenten dat fiscaal beleid veel krachtiger is dan monetair beleid, maar hield over zijn plannen verder de lippen op elkaar.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen daalden in juli met 1,1 procent, vooral door dalende autoverkopen. De autoproductie wordt verstoord door een wereldwijd tekort aan halfgeleiders. Daarnaast waren de online-verkopen lager op de Amazon's Prime Day niet in juli maar in juni viel dit jaar. Er was gerekend op een daling van het cijfer met 0,3 procent.

De daling "kan een signaal zijn dat de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus sommige consumenten opnieuw weghoudt van publieke ruimtes", zei Andrew Hunter van Capital Economics. "Dat is consistent met een sterke vertraging van de reële consumptiegroei in het derde kwartaal."

De industriële productie steeg in juli 0,9 procent, tegen 0,2 procent in juni, meldde de Fed. Het vertrouwen van huizenbouwers zakte naar het laagste niveau in 13 maanden met een index van 75 in augustus.

Bedrijfsnieuws

Home Depot verloor ruim 4 procent, na kwartaalcijfers. De vergelijkbare omzet groeide minder dan verwacht. Analisten rekenden op meer omzet van thuisklussende klanten, tijdens de lockdowns.

Vliegtuigbouwer Boeing verloor 3 procent en trok zo de Dow Jones-index mee omlaag.

Walmart verhoogde zijn winstverwachting na kwartaalcijfers die wijzen op een sterk seizoen voor terug-naar-school-artikelen. De verwachting voor de vergelijkbare groei ging van "lage enkele cijfers" naar 5 tot 6 procent. Beleggers konden geen richting kiezen en het aandeel sloot vrijwel ongewijzigd.

Het aandeel Tesla verloor 4,6 procent, nadat de maker van elektrische auto's maandag ook al meer dan 4 procent verloor. Een Amerikaanse instantie voor verkeersveiligheid, de National Highway Traffic Safety Administration, onderzoekt de zelfrijdende functie van de elektrische auto na verschillende ongelukken. CEO Li Xiang van de concurrent Li Auto zei dat de industrie minder kwistig moet zijn met termen als autonoom rijden.

S&P 500 index 4.448,08 (-0,71%)

Dow Jones index 35.343,28 (-0,79%)

Nasdaq Composite 14.656,18 (-0.93%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 27.642,73 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.466,33 (+0,6%)

Hang Seng 25.938,82 (+0,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1717. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1710 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1712 op de borden.

USD/JPY Yen 109,62

EUR/USD Euro 1,1717

EUR/JPY Yen 128,43

MACRO-AGENDA:

08:00 Inflatie - Juli (VK)

08:00 Producentenprijzen - Juli (VK)

11:00 Inflatie - Juli def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Notulen (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Target - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers tweede kwartaal (VS)