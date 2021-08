Wall Street eindigt lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag lager gesloten, na vijf winstdagen op rij, door aanhoudende zorgen over een mondiale groeivertraging door de deltavariant van het coronavirus.

De S&P 500-index sloot 0,7 procent in het rood op 4.448,08 punten. Ook de Dow Jones index verloor 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,9 procent.

Maandag sloten de S&P en Dow nog op records, ondanks een zwakke start na een groeivertraging in China en zorgen over de deltaveriant van het coronavirus.

Beleggers wachten op het symposium van centrale banken in Jackson Hole eind deze maand voor een update van Fed-voorzitter Jerome Powell over het Amerikaanse monetaire beleid. Powell zei dinsdag in een bijeenkomst met studenten dat fiscaal beleid veel krachtiger is dan monetair beleid, maar hield over zijn plannen verder de lippen op elkaar.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen daalden in juli met 1,1 procent, vooral door dalende autoverkopen. De autoproductie wordt verstoord door een wereldwijd tekort aan halfgeleiders. Daarnaast waren de online-verkopen lager op de Amazon's Prime Day niet in juli maar in juni viel dit jaar. Er was gerekend op een daling van het cijfer met 0,3 procent.

De daling "kan een signaal zijn dat de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus sommige consumenten opnieuw weghoudt van publieke ruimtes", zei Andrew Hunter van Capital Economics. "Dat is consistent met een sterke vertraging van de reële consumptiegroei in het derde kwartaal."

De industriële productie steeg in juli 0,9 procent, tegen 0,2 procent in juni, meldde de Fed. Het vertrouwen van huizenbouwers zakte naar het laagste niveau in 13 maanden met een index van 75 in augustus.

Een vat WTI-olie sloot 1,9 lager op 66,59 dollar. De euro/dollar handelde op 1,1710.

Bedrijfsnieuws

Home Depot verloor ruim 4 procent, na kwartaalcijfers. De vergelijkbare omzet groeide minder dan verwacht. Analisten rekenden op meer omzet van thuisklussende klanten, tijdens de lockdowns.

Vliegtuigbouwer Boeing verloor 3 procent en trok zo de Dow Jones-index mee omlaag.

Walmart verhoogde zijn winstverwachting na kwartaalcijfers die wijzen op een sterk seizoen voor terug-naar-school-artikelen. De verwachting voor de vergelijkbare groei ging van "lage enkele cijfers" naar 5 tot 6 procent. Beleggers konden geen richting kiezen en het aandeel sloot vrijwel ongewijzigd.

Het aandeel Tesla verloor 4,6 procent, nadat de maker van elektrische auto's maandag ook al meer dan 4 procent verloor. Een Amerikaanse instantie voor verkeersveiligheid, de National Highway Traffic Safety Administration, onderzoekt de zelfrijdende functie van de elektrische auto na verschillende ongelukken. CEO Li Xiang van de concurrent Li Auto zei dat de industrie minder kwistig moet zijn met termen als autonoom rijden.