Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag verdeeld gesloten, met verliezen voor bankaandelen. Dit na zwakker dan verwachte Amerikaanse detailhandelsverkopen en in afwachting van uitspraken van Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,1 procent hoger op 473,78 punten. De Duitse DAX eindigde vrijwel vlak op 15.922 punten. De Franse CAC 40 leverde 0,3 procent in tot 6.820 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.181 punten.

"We zitten een beetje in een afwachtende periode in aanloop naar Jackson Hole later deze maand", zei Craig Erlam van Oanda. "Er komen deze week aardig wat economische cijfers naar buiten, maar het gaat allemaal om de Fed in deze markt en dat zal waarschijnlijk zo blijven, tenzij de situatie met de deltavariant dramatisch verslechtert."

Van Powell werd verwacht dat hij later dinsdag bevestigt dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard is. Bij de conferentie in Jackson Hole eind deze maand kan Powell mogelijk een verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid aankondigen.

De rendementen op Amerikaanse staatsleningen daalden door zorgen over de deltavariant van het coronavirus die het economische herstel dreigt af te remmen.

Beleggers worden voorzichtiger over de Europese economie, bleek uit een rapport van Bank of America. Nog maar 44 procent van de Europese beleggers verwacht dat de economie in 12 maanden sterker zal zijn dan nu. In juli was dit nog 80 procent.

Zorgen over de economische groei zijn toegenomen na een recente sluiting van een Chinese haven vanwege een besmetting met het virus. Dit kan voor terugkerende problemen in de aanvoerketen zorgen.

De detailhandelsverkopen in de VS daalden in juli sterker dan verwacht, met 1,1 procent, waar op 0,3 procent was gerekend. Het cijfer voor juni werd iets omhoog bijgesteld tot 0,7 procent.

De Amerikaanse industriële productie steeg in juli juist harder dan verwacht, met 0,9 procent, tegen 0,2 procent in juni. De Amerikaanse bedrijfsvoorraden stegen in juni zoals verwacht en het vertrouwen van huizenbouwers in augustus daalde.



De olieprijs daalde. Een september-future West Texas Intermediate stond 0,8 procent in het rood op 67,21 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 69,79 dollar werd betaald, een daling van 0,6 procent.

De euro/dollar noteerde aanzienlijk lager op 1,1712. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,1780 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs verloren de drie grote banken ongeveer 2 procent. Ook autofabrikant Stellantis en winkelvastgoedreus Unibail-Rodamco eindigden in het rood.

In Frankfurt eindigden drie autogerelateerde fondsen onderaan met verlies van 1,5 tot 2,5 procent: BMW, Daimler en Continental.

Deutsche Post en Deutsche Boerse waren de sterkste stijgers.

In Londen won de Australische mijnbouwreus BHP 3,5 procent, na plannen om de olie-en aardgaswinning over te doen aan het Australische Woodside Petroleum en om de tweede notering in Londen te beëindigen. BHP liet afgelopen boekjaar de winst stijgen van 8 miljard naar 11,3 miljard dollar.

In Amsterdam en Londen werd Just Eat Takeaway beloond voor de halfjaarcijfers. Het aandeel steeg 2,8 procent. Just Eat Takeaway zal blijven investeren, maar de piek in de verliezen is inmiddels achter de rug, zo constateerde ING.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag rond de Europese sluitingstijd ongeveer een half procent in het rood.