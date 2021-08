AEX voorzichtig hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs deed het dinsdag rustig aan. Bij een slot van 770,79 punten, steeg de AEX 0,1 procent.

Econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen blijft positief over aandelen, vanwege de economische vooruitzichten en de voorzichtige houding van centrale banken ten aanzien van het afbouwen van de stimulering en de bedrijfswinsten.

Hij wees erop dat bijna 90 procent van de Amerikaanse ondernemingen die al winstcijfers rapporteerden, beter presteerden dan de verwachtingen.

"In Europa springt 62 procent van de ondernemingen over de lat van de consensusverwachting", aldus Aben. Van Lanschot Kempen behoudt het accent binnen hun aandelenallocatie op de Europese markten.

"Deze herbergen relatief veel sectoren die moeten kunnen profiteren van de verdere heropleving van de economie", aldus de econoom.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor groeicijfers uit Europa. Het Nederlandse bruto binnenlands product steeg met 3,1 procent op kwartaalbasis. Een kwartaal eerder was nog sprake van een krimp van het bbp met 0,8 procent. Ook de economie van de eurozone groeide afgelopen kwartaal weer, na een kleine krimp in de eerste drie maanden.

Vanmiddag werd bekend dat de detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten in juli harder zijn gedaald dan verwacht, met 1,1 procent. Exclusief de verkoop van auto's daalden de detailhandelsverkopen met 0,4 procent. Marktkenners waarschuwden dat de problemen in de leveringsketen impact hebben op de verkoop van auto's.

Verder steeg de industriële productie in de VS in juli harder dan voorzien, met 0,9 procent, daalde het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in augustus verder en kwamen de bedrijfsvoorraden conform de verwachting uit.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1712. Olie werd iets duurder op 67,45 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX werden de halfjaarcijfers van koploper Just Eat Takeaway beloond met een koerswinst van 2,5 procent. Just Eat Takeaway zal fors blijven investeren, maar de piek in de verliezen is inmiddels achter de rug, zo constateerde ING.

Daarentegen daalde Prosus nog eens 3 procent. China heeft de regels voor internetbedrijven aangescherpt in een poging oneerlijke concurrentie een halt toe te roepen. Het gaat vooral om de wijze waarop bedrijven met gebruikersdata mogen omgaan. Onder meer het gebruik van neprecensies wordt aan banden gelegd en het weghalen van negatieve recensies zou niet langer mogen. Ook het gebruik van algoritmes moet voldoen aan nieuwe regels. De aandelen van Chinese internetbedrijven stonden dinsdag onder druk en Tencent, een belangrijke deelneming van Prosus, daalde dinsdag meer dan 3 procent.

In de AMX was TKH de uitblinker na publicatie van de halfjaarcijfers. ING sprak dan ook van indrukwekkende resultaten en KBC Securities verhoogde het koersdoel met 10 euro naar 55,00 euro. Het aandeel steeg ruim 8 procent.

SBM Offshore won meer dan 4 procent, terwijl Flow Traders als hekkensluiter dik 3 procent moest laten gaan. Het aandeel van de flitshandelaar noteert echter vandaag ex-dividend.

Bij de smallcaps ging CM.com ruim 2 procent hoger. CM.com heeft Jacques van den Broek en Joëlle Frijters voorgedragen als nieuwe commissarissen.

Daarentegen verloor ForFarmers meer dan 3 procent. APG halveerde het belang in ForFarmers naar minder dan 5 procent.

Het lokaal genoteerde Ease2pay won ruim 4 procent. Ease2pay heeft de aankoop van verschillende parkeeractiviteiten voor 638.000 euro afgerond.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het rood.