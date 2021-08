Wall Street richting lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een lagere opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteerde de S&P 500-future 0,5 procent in het rood. Ook de Dow Jones index en de Nasdaq lijken een lagere opening tegemoet te gaan.

Maandag sloten de S&P en Dow nog met nieuwe records, hoewel de stemming lange tijd terughoudend was, nadat er uit China macrodata verschenen die duiden op een groeivertraging, onder meer vanwege de impact van de snel verspreidende deltavariant van het coronavirus.

Dinsdag zijn de ogen gericht op de detailhandelsverkopen in de VS in de maand juli en de industriële productie in dezelfde maand.

"De deltavariant raakt het vertrouwen van de gemiddelde Amerikaan, dus het is afwachten of dit doorsijpelt in de economie", aldus David Donabedian, chief investment officer van CIBC Private Wealth. "Dit wordt een chronisch probleem dat voor wat volatiliteit in de markten gaat zorgen."

Dat zal echter van tijdelijke aard zijn, denkt Donabedian.

"De economie is aanzienlijk hersteld, de bedrijfscijfers zijn beter dan verwacht, langlopende rentes blijven laag en de Fed zegt wel dat het monetaire aanpassingen gaan doen, maar heeft dit nog niet gedaan", aldus de marktkenner. "Met dit fundament dat voor staartwind zorgt, is er geen sterk argument om negatief te worden over aandelen."

De Amerikaanse detailhandelsverkopen daalden in juli echter harder dan verwacht, met 1,1 procent. Er was een afname met 0,3 procent voorzien. Exclusief de verkoop van auto's daalden de detailhandelsverkopen met 0,4 procent. Marktkenners waarschuwen dat de problemen in de leveringsketen impact hebben op de verkoop van auto's.



Kort voor de openingsbel kunnen handelaren nog aan de slag met de Amerikaanse industriële productie.

Een vat WTI-olie noteerde dinsdagmiddag een procent lager net onder 67 dollar. De euro/dollar handelde op 1,1756.

Bedrijfsnieuws

Eerder vanmiddag openden Home Depot en Walmart de boeken.

Home Depot heeft in het tweede kwartaal een hogere winst en omzet behaald dankzij klussende Amerikanen die tijdens de coronapandemie hun huis verbouwen. Een belangrijke graadmeter voor de markt, de vergelijkbare omzet, stelde evenwel teleur met 4,5 procent, waar analisten rekenden op 5,4 procent. In de Verenigde Staten kwam de groei uit op 3,4 procent, waar de markt 5,1 procent voorspelde. In de voorbeurshandel daalde het aandeel Home Depot zo'n 4 procent.

Walmart heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar meevallende resultaten geboekt en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dit meldde de Amerikaanse retailreus dinsdagmiddag. Voor dit boekjaar verwacht Walmart in de VS nu een vergelijkbare groei van 5 tot 6 procent, waar eerder werd gerekend op een lage enkelcijferige groei. Voor de gehele groep mikt Walmart nu op een omzetgroei die niet langer op maximaal 5 procent uitkomt, maar op 6 tot 7 procent. Het aandeel lijkt licht hoger te gaan openen.

Tesla lijkt dinsdag 2 procent in het rood te openen, nadat de maker van elektrische auto's maandag al meer dan 4 procent verloor. De National Highway Traffic Safety Administration onderzoekt de Autopilot van Tesla na verschillende ongelukken.

Slotstanden

De S&P 500 index sloot maandag 0,3 procent in de plus op 4.479.71 punten en daarmee met een nieuw record. Ook de Dow Jones index piekte na een eerder verlies en sloot 0,3 procent in de plus op 35.625,40 punten. De Nasdaq leverde op een slot van 14.793,76 punten uiteindelijk slechts 0,2 procent in.