Europese beurzen grotendeels lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag overwegend lager in afwachting van de Amerikaanse detailhandelsverkopen en het optreden van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur vlak van 0, procent op 472,10 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,2 procent naar 15.886,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,4 procent met een stand van 6.808,01 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,1 procent naar 7.159,44 punten.

De detailhandelsverkopen in de VS kunnen meer licht werpen op de inflatietrend. Van Powell wordt verwacht dat hij bevestigt dat de hoge inflatie een tijdelijk fenomeen is.

De Britse werkloosheid kwam in juni uit op 4,7 procent.

De economie van de eurozone groeiden in het tweede kwartaal met 2,0 procent, zoals verwacht.

Vanmiddag wordt de aandacht van de markt getrokken door de industriële productie en de bedrijfsvoorraden in de Verenigde Staten en het vertrouwen van de Amerikaanse huizenbouwers, naast dus de detailhandelsverkopen.

Olie noteerde dinsdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 66,83 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 69,34 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1773. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1765 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1780 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerde meer dan de helft van de hoofdaandelen lager, maar alleen de koers van het aandeel Société Générale daalde meer dan 2 procent. De overige verliezers hielden de schade beperkt tot 1,8 procent of minder. Er waren hier geen noemenswaardige plussen.

In Frankfurt verloor het aandeel Henkel 2,4 procent en steeg Deutsche Post met 1,2 procent, waarmee de twee blikvangers op de Duitse beurs zijn vermeld.

In Londen viel de koerswinst van BHP op. Het aandeel steeg bijna 7 procent. BHP is van plan om zijn dubbele notering in Londen en Australië te beëindigen en gaat zijn olie- en gasactiviteiten samenvoegen met het Australische Woodside Petroleum. Deze aankondigingen werden gedaan bij het bekendmaken van de cijfers. Het mijnbouwbedrijf behaalde in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met juni, een winst van 11,3 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 8 miljard dollar.

In Amsterdam werd Just Eat Takeaway beloond na het publiceren van halfjaarcijfers. Het aandeel steeg 2,8 procent. Just Eat Takeaway zal fors blijven investeren, maar de piek in de verliezen is inmiddels achter de rug, zo constateerde ING.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 index sloot maandag 0,3 procent in de plus op 4.479.71 punten en daarmee met een nieuw record. Ook de Dow Jones index sloot 0,3 procent in de plus op 35.625,40 punten. De Nasdaq leverde op een slot van 14.793,76 punten 0,2 procent in.