Valuta: euro stabiel in kalme markt

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag op een kalme handelsdag rond de 1,1780 dollar, gelijk aan het niveau van een etmaal eerder. "Het wachten is op de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de toespraak van de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell vanavond om 19.30 uur", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De verwikkelingen in en rondom Afghanistan lijken aan de valutamarkt vooralsnog voorbij te gaan", aldus Van der Meer. De euro steeg naar circa 0,8530 Britse pond. "Op termijn verwachten wij dat de Britse munt zijn koers richting zijn natuurlijke niveau hervat op basis van het verwachte rentebeleid en de trend in de Britse economie, die er voorlopig beter uitziet dan verwacht", aldus de handelaar van Ebury dinsdag, die de euro op een langere termijn weer richting de 0,79 Britse pond ziet koersen. De Britse werkloosheid kwam in juni uit op 4,7 procent. De economie van de eurozone groeiden in het tweede kwartaal met 2,0 procent, zoals verwacht. Vanmiddag wordt de aandacht van de markt getrokken door de detailhandelsverkopen en de bedrijfsvoorraden van de Verenigde Staten over juli en het vertrouwen van de Amerikaanse huizenbouwers over augustus. De euro noteerde dinsdag vlak op 1,1773 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8528 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,3804 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

