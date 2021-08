AEX schommelt rond vorig slot. Cijfers JET beloond

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het dinsdag rustig aan. Rond de klok van 11 uur noteerde de AEX 0,1 procent hoger op 770,38 punten, na een verlies van 0,7 procent op maandag.

"Begin van een correctie? Wie zal het zeggen. Het is in elk geval normaal dat de koersen ook weer teruglopen, nadat ze eerst langdurig en ver zijn opgelopen", meent investment manager Friso Rengers van ING.

"Volgens mij is er nog ruim voldoende liquiditeit en potentiële liquiditeit, ofwel kapitaal dat nog ‘langs de zijlijn’ staat, om de waardering van aandelen op peil te houden dan wel om die hoger te zetten", aldus Rengers.

Het Nederlandse bruto binnenlands product steeg met 3,1 procent op kwartaalbasis. Een kwartaal eerder was nog sprake van een krimp van het bbp met 0,8 procent. De groei is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo. De Nederlandse export is in juni met 12,3 procent op jaarbasis gestegen en de consument spendeerde in juni 6,4 procent meer.

Op jaarbasis groeide de Nederlandse economie zelfs met 9,7 procent. Deze uitzonderlijk hoge groei is voornamelijk het gevolg van het feit dat er vorig jaar in het tweede kwartaal een strenge coronalockdown gold en het bbp toen sterk kromp.

Ten opzichte van twee jaar geleden was de omvang van de economie in het tweede kwartaal van 2021 nog altijd 0,4 procent kleiner.

Ook de economie van de eurozone groeide afgelopen kwartaal weer, na een kleine krimp in de eerste drie maanden.

Vanmiddag staan de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industriële productie nog op de rol.

De euro/dollar handelde op 1,1772. Olie werd iets goedkoper op 67 dollar.

Stijgers en dalers

In de AEX werden de halfjaarcijfers van Just Eat Takeaway beloond met een koerswinst van ruim 3 procent. Just Eat Takeaway zal fors blijven investeren, maar de piek in de verliezen is inmiddels achter de rug, zo constateerde ING

ASMI en Besi wonnen 1,3 en 1,7 procent.

Daarentegen verloor Unibail-Rodamco-Westfield 1,5 procent en daalde Prosus nog eens 2,5 procent. China heeft de regels voor internetbedrijven aangescherpt in een poging oneerlijke concurrentie een halt toe te roepen. Het gaat vooral om de wijze waarop bedrijven met gebruikersdata mogen omgaan. Onder meer het gebruik van neprecensies wordt aan banden gelegd en het weghalen van negatieve recensies zou niet langer mogen. Ook het gebruik van algoritmes moet voldoen aan nieuwe regels. De aandelen van Chinese internetbedrijven stonden dinsdag onder druk en Tencent, een belangrijke deelneming van Prosus, daalde meer dan 4 procent.

In de AMX was TKH de uitblinker na publicatie van de halfjaarcijfers. ING sprak dan ook van indrukwekkende resultaten en KBC Securities verhoogde het koersdoel met 10 euro naar 55,00 euro. Het aandeel steeg bijna 8 procent.

SBM Offshore won 2,0 procent. Eurocommercial Properties en Air France-KLM leverden ruim een procent in en Flow Traders ruim 3 procent. Het aandeel van de flitshandelaar noteert echter vandaag ex-dividend.

Bij de smallcaps ging CM.com meer dan 3 procent hoger. CM.com heeft Jacques van den Broek en Joëlle Frijters voorgedragen als nieuwe commissarissen.

Daarentegen verloor ForFarmers ruim 2 procent. APG halveerde het belang in ForFarmers naar minder dan 5 procent.

Het lokaal genoteerde Ease2pay won ruim 3 procent. Ease2pay heeft de aankoop van verschillende parkeeractiviteiten voor 638.000 euro afgerond.