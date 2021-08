Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel TKH Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het koersdoel voor TKH Group verhoogd van 45,00 naar 55,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. KBC besloot tot deze koersdoelverhoging na de halfjaarcijfers van TKH die fors beter dan verwacht waren. De aangepaste nettowinst was 9 miljoen euro meer dan de voorziene 40 miljoen euro. Volgens KBC lag de verrassing vooral in het tweede kwartaal, en dan met name in de marge. TKH verwacht voor dit jaar een onderliggende nettowinst tussen de 106 en 112 miljoen euro. Analisten rekenden volgens KBC slechts op 88 miljoen euro. In 2020 kwam deze post uit op 70,3 miljoen euro. Het aandeel TKH steeg dinsdag 7,1 procent naar 49,04 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

