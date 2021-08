Beursblik: Just Eat Takeaway heeft grootste verlies achter de rug Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway zal fors blijven investeren, maar de piek in de verliezen is inmiddels achter de rug. Dit constateerde analist Marc Hesselink van ING dinsdag. De omzet van de maaltijdbezorger steeg afgelopen halfjaar met 52 procent op jaarbasis en de orders met 51procent. Dat was 4 procent minder dan de consensus voorzag, maar wel 1 procent beter dan waarop ING had gerekend. "Het VK was een tikje zwakker dan we hadden verwacht, maar Canada deed het juist beter, terwijl de rest conform verwachting presteerde", zei analist Hesselink. Verder viel het verlies in de VS mee, aldus Hesselink. ING herhaalde het koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 125,00 euro. Het aandeel daalde dinsdag 0,3 procent naar 72,05 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

