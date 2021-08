Opnieuw klappen voor Prosus op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag opnieuw gedaald. Kort na opening van de handel daalde de AEX een half procent naar 765,84 punten. In de hoofdindex wisten alleen Philips en Ahold Delhaize het hoofd nipt boven water te houden. Het grootste verlies kwam voor rekening van Prosus met 4,2 procent. Na cijfers daalde Just Eat Takeaway 1,3 procent. In de Midkap ging TKH na cijfers maar liefst 7,6 procent hoger. ABN AMRO won 0,4 procent. Air France-KLM verloor 1,2 procent en was daarmee de grootste daler in de AMX. Bij de smallcaps domineerde het rood ook. B&S was de grootste daler met een verlies van 1,6 procent. Het lokaal genoteerde Ease2pay steeg 5,1 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.