Rode opening Damrak in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Circa een uur voor de start van de handel noteerde de future op de AEX 0,3 procent in het rood.

Wall Street sloot maandagavond verdeeld. De Dow en de S&P wonnen, maar techbeurs Nasdaq leverde in.

Beleggers waren aanvankelijk terughoudend nadat Chinese cijfers een economische vertraging lieten zien, onder meer door de deltavariant van het coronavirus. Dit wakkert de zorgen aan dat de mondiale groei ook gaat haperen.

Tot nog toe was de stemming vrij positief volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, met name omdat het cijferseizoen sterk was, de kerninflatie in de Verenigde Staten minder hard lijkt op te lopen dan verwacht en omdat de Amerikaanse steunaanvragen verder zijn gedaald.

"De notulen van de Fed [op woensdagavond] kunnen beleggers meer informatie geven over hoe het monetaire beleid in de komende maanden wordt aangepakt", zei marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Voor vandaag let de markt op de groeicijfers uit de eurozone en de Amerikaanse detailhandelsverkopen en de industriële productie.

De euro/dollar handelde op 1,1764. Olie werd fractioneel goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway heeft in de eerste zes maanden van dit jaar het groeitempo beperkt zien worden door het overgenomen GrubHub, terwijl de ordergroei in het VK aantrok, en herhaalde de eerder afgegeven outlook voor heel 2021. Just Eat Takeaway heeft de omzet in het eerste jaarhelft met 52 procent zien stijgen tot 2,6 miljard euro. Exclusief het overgenomen GrubHub bedroeg de groei zelfs 63 procent. De orders stegen met 51 procent tot 547 miljoen stuks. Exclusief GrubHub stegen de orders met 61 procent. Vooral in het VK groeiden de orders hard, met 76 procent. De aangepaste EBITDA kwam in de eerste jaarhelft uit op 190 miljoen euro negatief.

TKH Group heeft in het eerste halfjaar de omzet en het resultaat op jaarbasis zien oplopen en verwacht een stevige groei van de onderliggende nettowinst voor het gehele boekjaar. TKH verwacht een onderliggende nettowinst tussen de 106 en 112 miljoen euro. Over 2020 kwam deze post uit op 70,3 miljoen euro.

CM.com heeft Jacques van den Broek en Joëlle Frijters voorgedragen als nieuwe commissarissen. Om die reden zal CM.com op 29 september een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden.

Verder zouden de banken vandaag in beweging kunnen komen. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees erop dat Morgan Stanley ING blijft beschouwen als de sectorfavoriet, terwijl het aandeel ABN AMRO van de verkooplijst werd gehaald.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag verdeeld gesloten. De Dow Jones en de S&P 500 index wonnen elk 0,3 procent tot respectievelijk 35.625,40 en 4.479,71 punten. De Nasdaq daarentegen daalde 0,2 procent naar 14.793,76 punten.