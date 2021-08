VK hardste groeier voor Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft in de eerste zes maanden van dit jaar het groeitempo beperkt zien worden door het overgenomen GrubHub, terwijl de ordergroei in het VK aantrok, en herhaalde de eerder afgegeven outlook voor heel 2021. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de Nederlandse maaltijdbezorger.

Just Eat Takeaway heeft de omzet in het eerste jaarhelft met 52 procent zien stijgen tot 2,6 miljard euro. Exclusief het overgenomen GrubHub bedroeg de groei zelfs 62 procent. De orders stegen met 51 procent tot 547 miljoen stuks. Exclusief GrubHub stegen de orders met 61 procent. Vooral in het VK groeiden de orders hard, met 76 procent. In Nederland was dit 37 procent en in Duitsland 62 procent.

De aangepaste EBITDA kwam in de eerste jaarhelft uit op 190 miljoen euro negatief, ofwel een marge van 1,3 procent negatief. Daarbij wees de maaltijdbezorger op “significante investeringen”, die het deed, vooral in de markten waarin het oude Just Eat actief was.

Naar eigen zeggen bereikte Just Eat Takeaway afgelopen halfjaar de piek in het verlies, onder meer omdat de bezorger kampte met een beperking van de fees en steun verleende aan restaurants, wat in totaal neerkwam op een bedrag van 142 miljoen euro. Dit zal er nu uit gaan lopen, denkt Just Eat Takeaway.

"Als gevolg verwachten we dat we weer richting winstgevendheid gaan, terwijl we significante groei zullen realiseren in de tweede helft van het jaar", zei CEO Jitse Groen bij de voorlopige cijfers al. De topman wees er dinsdag op dat het klantenbestand, net als het aantal aangesloten restaurants en de orderfrequentie flink is toegenomen.

Groen was toen optimistisch gestemd over het investeringsprogramma in de markten van Just Eat en verhoogde daarom de outlook voor dit jaar. De maaltijdbezorger mikt voor heel het jaar op een ordergroei van 45 procent, exclusief de resultaten in de VS.

Voor heel 2021 voorziet de maaltijdbezorger een bruto transactiewaarde van 28 miljard tot 30 miljard euro, inclusief GrubHub.

Just Eat Takeaway.com wil flink investeren en hecht meer waarde aan marktaandeel dan aan de aangepaste EBITDA. De aangepaste EBITDA-marge zal vermoedelijk negatief zijn dit jaar. De maaltijdbezorger rekent op een negatieve marge van 1 tot 1,5 procent van de bruto transactiewaarde.

Eind juni had Just Eat Takeaway nog ruim 1,5 miljard euro in kas. Daarbij herhaalde de maaltijdbezorger dinsdag dat het kijkt naar de mogelijkheden voor het belang van 33 procent in iFood. Er is al een bod geweest van 2,3 miljard euro, maar dat vindt de onderneming te weinig.