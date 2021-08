Meer vacatures dan werklozen in Nederland in tweede kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal vacatures in Nederland heeft in het tweede kwartaal van 2021 het aantal werklozen voor het eerst in de meetgeschiedenis die in 1997 begon, overstegen. Dit bleek dinsdagochtend vroeg uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het tweede kwartaal van dit jaar nam het aantal vacatures met 82.000 toe naar 327.000, terwijl het aantal werklozen met 27.000 daalde tot 3,3 procent, met als gevolg dat tegenover elke 100 werklozen er 106 openstaande vacatures stonden. In het tweede kwartaal steeg het aantal banen met 133.000, aldus het statistiekbureau.

In het eerste kwartaal van dit jaar was er nog sprake van 73 vacatures op elke 100 werklozen, een stijging met 16. Het oude record kwam voor rekening van het tweede kwartaal van 2019 met 93 vacatures op elke 100 werklozen.

De toename van 82.000 is ruim drie keer zo groot als de vorige recordgroei, 27.000 in het tweede kwartaal van 1999.

Ook het aantal vacatures is hoger dan ooit gemeten. Niet eerder stonden er in Nederland meer dan 300.000 vacatures open. Het hoogste niveau tot nu toe was 286.000 openstaande vacatures in het vierde kwartaal van 2019. Bij het begin van de coronacrisis werd de stijgende trend, die in het tweede kwartaal van 2018 begon, abrupt onderbroken. Na het tweede kwartaal van 2020 nam het aantal vacatures weer toe.

Net als in het voorgaande kwartaal stonden de meeste vacatures open in de handel met 65.000, de zakelijke dienstverlening met 52.000 en de zorg met 45.000. Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Het aantal vacatures bleef ook in het tweede kwartaal in alle bedrijfstakken toenemen. In de handel kwamen er 21.000 bij, waardoor er 65.000 vacatures openstonden en in de horeca verdubbelde het aantal naar 27.000. In de zakelijke dienstverlening nam het aantal vacatures met 11.000 toe naar 52.000. Deze bedrijfstakken droegen voor meer dan de helft bij aan de totale toename van het aantal vacatures.