Wall Street schudt nervositeit af

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten, nadat de verliezen van eerder op de dag werden weggewerkt. De S&P 500 index sloot uiteindelijk 0,3 procent in de plus op 4.479.71 punten en daarmee met een nieuw record. Ook de Dow Jones index piekte na een eerder verlies en sloot 0,3 procent in de plus op 35.625,40 punten. De Nasdaq leverde op een slot van 14.793,76 punten uiteindelijk slechts 0,2 procent in.

Beleggers waren aanvankelijk terughoudend nadat Chinese cijfers een economische vertraging lieten zien, onder meer door de deltavariant van het coronavirus. Dit wakkert de zorgen aan dat de mondiale groei ook gaat haperen.

Tot nog toe was de stemming vrij positief volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, met name omdat het cijferseizoen sterk was, de kerninflatie in de Verenigde Staten minder hard lijkt op te lopen dan verwacht en omdat de Amerikaanse steunaanvragen verder zijn gedaald.

"De notulen van de Fed [die later deze week verschijnen] kunnen beleggers meer informatie geven over hoe het monetaire beleid in de komende maanden wordt aangepakt", zei Aslam, doelend op een van de belangrijkste items op de macroagenda deze week.

Daarnaast zijn er een aantal andere macrodata die van belang zullen zijn, denkt Aslam, zoals de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie. De data verschijnen dinsdag.

De geopolitieke situatie in Afghanistan is voor de markten vooralsnog niet zo interessant, maar kan dat wel worden. Zo kan de financiering van de economische agenda van de Amerikaanse president Joe Biden in het gedrang komen, volgens beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

Biden heeft volgens Verstraete 3,5 biljoen dollar nodig voor zijn infrastructuurplan. "Enkele Democraten hebben te kennen gegeven tegen te stemmen, doordat de Amerikaanse troepen zijn weggetrokken uit het land."

"Mocht dit doemscenario werkelijkheid worden, [dan] kan de markt sterk corrigeren", waarschuwde Verstraete. "De recente stijging is namelijk deels toe te schrijven aan het enorme economische plan van Biden."

De Amerikaanse macro-agenda was vandaag slechts gevuld met de Empire State index, en die bracht weinig goeds. De index daalde met 25 punten naar een stand van 18,3.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,1780. De olieprijs is maandag gedaald. Op een settlement van 67,29 dollar, werd een vat Wtes Texas Intermediate 1,7 procent goedkoper.

Een tropische storm in de Golf van Mexico zal volgens analist Manish Raj van Velandera Energy slechts tijdelijk voor productieproblemen zorgen, waardoor de olieprijs daar vermoedelijk nauwelijks van zal kunnen profiteren.

Bedrijfsnieuws

CureVac steeg ruim 4 procent. De omzet daalde afgelopen kwartaal, terwijl het verlies hard steeg. CureVac meldde echter ook goede onderzoeksresultaten met zijn mRNA coronavaccin.



BHP overweegt zijn olie-activiteiten ter waarde van 15 miljard dollar te verkopen, en zich geheel te richten op mijnbouw. Het concern praat met Woodside Petroleum uit Australië over een deal waarin BHP aandelen van Woodside zou krijgen. In New York daalde de Amerikaanse notering bijna 3 procent.

De National Highway Traffic Safety Administration onderzoeken de Autopilot van Tesla na verschillende ongelukken. Dit bleek maandag uit documenten van de Amerikaanse toezichthouder.

De toezichthouder kan elf ongelukken sinds 2018 linken aan het gebruik van de Autopilot, waarmee de auto’s van Tesla zelfstandig kunnen rijden. De meeste van deze incidenten vonden plaats in het donker. Het onderzoek van de NHTS heeft betrekking op 765.000 Tesla’s. Het aandeel verloor ruim 4 procent.

Pfizer en BioNTech hebben data aangeleverd bij de Amerikaanse toezichthouder FDA om groen licht te krijgen om hun coronavaccin te gebruiken voor een zogenaamde 'boosterprik' van het vaccin. Pfizer steeg een procent terwijl BioNTech ruim 9 procent verloor.