Europese beurzen bezorgd over groeivertraging China

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het rood geëindigd. Bij een slot van 473,45 punten, daalde de Stoxx Europe 600 index 0,5 procent. De Duitse DAX verloor 0,3 procent op 15.925,73 punten, de Franse CAC 40 leverde 0,8 procent in tot 6.838,77 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent in de min op 7.153,98 punten. Beleggers reageerden bezorgd op tegenvallende economische data uit China, zag analist Michael Hewson van CMC Markets, waar de deltavariant van het coronavirus terrein wint en zorgt voor een vertraging van het economische herstel. Cijfers over de industrie, investeringen en consumptie lieten in juli een groter dan verwachte groeivertraging zien. "Een zwakke start van het derde kwartaal voor de Chinese economie", oordeelde Hewson. De adempauze maandag volgt op een week waarin de grote Europese indexen nieuwe recordstanden wisten te bereiken. Beleggers reageerden de afgelopen weken enthousiast op de bedrijfscijfers die verschenen. Tot nog toe waren de winstcijfers in Europa 31 procent hoger, "ver boven de gebruikelijke 3 tot 5 procent hoger dan verwacht", stelden analisten van InsingerGilissen. De komende dagen zal de aandacht verschuiven naar de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Die moeten beleggers woensdagavond meer inzicht geven in een mogelijk moment waarop de Amerikaanse centrale bank gaat 'taperen'. Volgens Hewson zijn de notulen eigenlijk minder relevant omdat er sinds dat rentebesluit van de Fed alweer twee sterke banenrapporten zijn verschenen, namelijk die van juni en juli. De euro/dollar handelde maandag rond het slot op 1,1779 en olie werd 2,5 procent goedkoper en kostte zo'n 66,75 dollar per vat. Bedrijfsnieuws Oliefondsen en mijnbouwers stonden maandag onder druk. BP en Royal Dutch Shell verloren zo'n 3 procent. Anglo American en Rio Tinto leverden 2 procent in. Ook financials eindigden in het rood. Het staatssteunfonds om Deutsche Lufthansa overeind te houden tijdens de coronacrisis, verkleint zijn belang in de luchtvaartmaatschappij in de komende weken met 5 procent naar 15 procent. Het aandeel Lufthansa daalde xxx procent. De Franse maker van auto-onderdelen Faurecia heeft een meerderheidsbelang in de Duitse sectorgenoot Hella genomen. Het aandeel Faurecia steeg maandag liefst 12 procent, terwijl Hella ruim 3 procent inleverde. PostNL steeg bijna 2 procent. De Tsjechische miljardair Kretínský heeft zijn belang in PostNL verdubbeld naar 10,10 procent, zo bleek dit weekend uit een melding van toezichthouder AFM. Het Bertelsmann concern bereidt een miljardenbeursgang voor van zijn callcenter-joint venture Majorel, op de beurs van Euronext Amsterdam. Dat meldde Handelsblatt maandag op basis van bronnen. Tussenstanden Wall Street Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood, met een verlies voor de S&P 500 van 0,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

