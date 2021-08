AEX begint nieuwe week in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week in het rood begonnen. Bij een slot van 769,78 punten, daalde de AEX 0,7 procent.

Beleggers reageerden bezorgd op tegenvallende economische data uit China, waar de deltavariant van het coronavirus terrein wint en zorgt voor een vertraging van het economische herstel. Cijfers over de industrie, investeringen en consumptie lieten in juli een groter dan verwachte groeivertraging zien.

"Azië speelt een grote rol in de toelevering van producten die in allerhande processen worden gebruikt. Nu COVID-19 weer aan een opmars bezig is in Azië, kan de aanvoerketen onder grotere druk komen te staan", merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op.

De val van Kabul en het oprukken van de Taliban in Afghanistan kan volgens Verstraete ook gevolgen voor de beurs hebben.

Volgens collega Justin Blekemolen is het de vraag "tot hoe ver de AEX index zal zakken."

"Binnen het stijgende trendkanaal kan de AEX namelijk terugzakken tot circa 740 punten, zonder dat daarbij de middellange termijn stijgende trend in gevaar komt." Volgens de beleggingsspecialist is er nog altijd opwaartse ruimte tot 800 punten voor de AEX.

De markt kon zich de afgelopen tijd optrekken aan positieve bedrijfscijfers. De AEX scherpte de afgelopen weken dan ook regelmatig zijn recordstand aan. Die blijft vooralsnog steken rond 776 punten.

"Tot nog toe waren de winstcijfers in de VS 17 procent hoger dan verwacht en in Europa 31 procent hoger, ver boven de gebruikelijke 3 tot 5 procent hoger dan verwacht. Doordat de wereldwijde economie zich herstelt van de pandemie, waren de winstprognoses weer te behoudend en worden nu voor de rest van het jaar en voor 2022 opwaarts bijgesteld", stelden analisten van InsingerGilissen.

De komende dagen zal de aandacht verschuiven naar de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Die moeten beleggers woensdagavond meer inzicht geven in een mogelijk moment waarop de Amerikaanse centrale bank gaat 'taperen'.

De euro/dollar handelde maandag rond het slot op 1,1779 en olie werd 2,5 procent goedkoper en kostte zo'n 66,75 dollar per vat.

Stijgers en dalers

In de AEX was Prosus, met een flink belang in het Chinese Tencent, de grootste daler, met een verlies van bijna 4 procent. Ook stonden grondstoffenfondsen ArcelorMittal en Royal Dutch Shell flink onder druk, met verliezen van zo'n 2 procent.

NN Group verloor 2 procent door een ex-dividendnotering. Aegon was koploper met een redelijke plus van bijna een procent, terwijl de winsten verder bescheiden waren.

In de AMX ging PostNL aan de leiding met een koerswinst van bijna 2 procent. De Tsjechische miljardair Kretínský heeft zijn belang in PostNL verdubbeld naar 10,10 procent, zo bleek dit weekend uit een melding van toezichthouder AFM.

Verder won WDP ruim een procent, maar leverden TKH en AMG ruim 2 tot 4 procent in. TKH opent dinsdag de boeken.

Barclays heeft het koersdoel voor SBM Offshore maandag verhoogd van 22,00 naar 24,80 euro met een onveranderd Overwogen advies. Ook blijft het aandeel op de favorietenlijst van Barclays. Het aandeel daalde licht.

Bij de smallcaps ging Accsys een procent hoger. CM.com daalde met 3,5 procent en Accell met 4 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood, met een verlies voor de S&P 500 van 0,6 procent.